El Ayuntamiento aprueba el plan de urbanización de las torres en el actual Mestalla

El Ayuntamiento tiene previsto aprobar hoy en la junta de gobierno el proyecto de urbanización para transformar el actual campo de Mestalla en una zona con torres de hasta 22 plantas de altura y una zona comercial por debajo de la cota de la calle, con una explanada ajardinada más o menos en el espacio que hoy ocupa el césped.

El Valencia tiene un mes para adaptar el proyecto a las peticiones de los técnicos, así como algunas de las alegaciones vecinales estimadas. De ellas, la más significativa es el incremento de las zonas verdes, que supondrá la mitad de la gran explanada.

Donde no se acepta ninguna alegación es en la reclamación de que las torres no superen las 16 plantas, tomando como referencia las de la calle Juan Reglà. En el documento que pasa hoy por la junta se indica que no tocaba en esta fase responder a esa petición, que se repite varias veces a lo largo del expediente. El plan ya fue aprobado por la Conselleria de Obras Públicas con una Actuación Territorial Estratégica.