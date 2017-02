El Ayuntamiento reducirá el volumen del nuevo carrillón municipal

El Ayuntamiento de Valencia reducirá el volumen del carrillón municipal para que cumpla la ordenanza de ruido. «Sonará como máximo a 54,5 decibelios», desveló ayer el alcalde de Valencia, Joan Ribó. Estas declaraciones llegan después de que LAS PROVINCIAS constatara que en la práctica totalidad de la ciudad se incumple la ordenanza de ruido, lo que contrasta con la celeridad con la que el Consistorio silenció las campanas de la iglesia de San Nicolás tras la denuncia de un simpatizante de Compromís.

El alcalde explicó que las mediciones se han de hacer dentro de los edificios y no en la calle, pero reconoció que el tráfico es el causante de que Valencia sea una ciudad ruidosa. «Es cierto que Valencia es una ciudad de mucho ruido y que estamos pacificando el tráfico para bajar este nivel de ruido porque todos los mapas nos indican que la primera causa fundamental de la contaminación acústica es el tema de la circulación», explicó Ribó.

Sobre el carrillón, el alcalde comentó que quieren cumplir con los niveles que marca la legislación: 55 decibelios máximo. «Lo primero que queremos hacer es dar ejemplo. Se han de establecer las medidas para que todos aquellos que no estén exentos de las normas cumplan la ley», indicó Ribó, que deslizó que podrían cambiar la norma sobre contaminación acústica porque a veces les parece «que no está del todo bien hecha»: «Pero la hizo el gobierno anterior y la tenemos que cumplir».

Por su parte, la parroquia de San Nicolás, a la que el Ayuntamiento de Valencia ha prohibido que toque las campanas tras recibir la sola queja de un vecino, formalizó ayer la presentación de alegaciones.

Si bien en el escrito del Consistorio se requería la suspensión inmediata de las campanas, hasta que Contaminación Acústica constatara la efectividad de medidas correctoras, desde San Nicolás solicitan «que se archive el expediente, siempre garantizando la propia parroquia que no se hace ni se hará un toque abusivo de las campanas».

El representante legal de la parroquia recuerda que «en el caso de que no se acepten las primeras alegaciones, debe igualmente anularse la suspensión y adopción de medidas correctoras hasta tanto se produzcan las encuestas que acrediten que el tañido de las campanas es una molestia real para los vecinos».

Y es que desde esta histórica parroquia afirman que no se han hecho encuestas para ver si molesta a los residentes y afirman que se han valido de una sola denuncia. «Sorprende que el Ayuntamiento inicie un expediente imponiendo medidas tan graves sin tan siquiera examinar la legitimidad del denunciante y asegurarse de acreditar en el expediente que se trata de un vecino».

Argumentan que las campanas no repican todo el día y que la ley estatal, autonómica y la propia ordenanza recogen las exenciones para los toques tradicionales. «Y en los casos de 'tradicional consenso' no se indica un número clausus» de personas que conformen el consenso.

Mientras, son cada vez más los comercios que están recogiendo firmas de apoyo a San Nicolás y ayer mismo el altar del Tossal iniciaba una campaña para que se sumaran entidades vicentinas y culturales. «Los tres grupos del gobierno aprobaron una propuesta por el laicismo y están demostrando su sentir anticatólico y antivalenciano. No respetan las tradiciones ni los sentimientos. Las tradiciones festivas y culturales no pueden ser mercancías en manos de los caprichos de políticos», afirma el presidente Javier Doménech. Además, no descarta hacer movilizaciones.