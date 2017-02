La presión social obliga al Ayuntamiento de Valencia a permitir de nuevo el toque de campanas de San Nicolás

Vamos, que al final el cura ha cedido y se ha atenido a la legalidad vigente, que es la de no superar los 55 Dba en este tipo de construcciones.

A qué no era tan difícil, Señor Retor?

Muy bien, lo normal.

Estos de Cumprumís actúan para favorecer exclusivamente alos suyos, y cuando surgen problemas, le echan la culpa a los demás. Unosgenios, vamos, porque se ha convertido en su solución para todo. Y aún habrágente que les seguirá votando? peroserán muchos menos.

No sabeu que inventar per a justificar votar a corruptes.



Quan les campanes sonen, badall porten... cap notíca sobre Rato, no?



La solució del problema no té res a veure amb el titular, tendenciós, com de costum.

D'altra banda, les ordenances de l'ajuntament eren així, restrictives, per aplicar-les només a qui ells volien.



Desviando la atención... que algo queda

Així el votacorruptes dorm tranquil

En este país tenemos que reflexionar sobre muchas cosas. Algunas de esas cosas las hemos tenido que reflexionar a golpe de realidad. Por ejemplo, la mortalidad viaria o la violencia de género. Otras no, pero tendremos que hacerlas. Por ejemplo, el uso de animales en espectáculos y el ruido. Ya sé que el ruido es parte indivisible de la fiesta en Valencia, pero me es igual: un país ruidoso no es un país serio. Tendremos que empezar a pensar que ni los petardos, ni las fiestas populares, ni los conciertos, ni las terrazas ni las voces en grito en la calle son normales ni aceptables. Ni por supuesto estas dichosas campanas. Las campanas se usaban antiguamente porque la gente no tenía relojes. Hoy todo el mundo tiene reloj, o al menos móvil. Suprímanse pues.



Es que van de parida en parida. En vez de trabajar por el bien de todos, no, solo se dedican a paridas, a cual más descabellada. Les molestan las iglesias por ser católicas, y lo que representan. Aunque quiten las campanadas o lo que sea, la historia no podrán cambiar. Solo lo hacen, los que no tienen la conciencia tranquila.

La presión social!

Una campanada al dia...