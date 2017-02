El Ayuntamiento de Valencia descartó una alternativa al doble sentido en Barón de Cárcer

La concejalía de Movilidad Sostenible descartó, en noviembre de 2015, una alternativa a las obras de San Vicente Mártir que le habría permitido no aplicar o, al menos, retrasar la implantación del doble sentido en la avenida Barón de Cárcer, en la que desde ese momento ha habido 7 atropellos, uno de ellos mortal.

Esta alternativa fue planteada en noviembre de 2015 por el servicio de Obras de Infraestructuras, tal como figura en un informe de las actuaciones en la avenida remitida al concejal de Ciudadanos Narciso Estellés. Suponía que las obras de ampliación de las aceras en el tramo de San Vicente Mártir entre Garrigues y la plaza del Ayuntamiento se harían en dos fases: primero en un lado de la calle y luego en otro. Se mantendría la circulación tanto del tráfico privado como de transporte público y no habría sido necesario imponer el doble sentido. Sin embargo, Movilidad se decantó por la otra opción: desarrollar las obras de ambas aceras a la vez.

Los motivos fueron que se podían provocar graves problemas de congestión en la zona (como los que se viven cada domingo en que se peatonaliza la plaza del Ayuntamiento) y que se pondría en riesgo la seguridad vial de los peatones que quisieran cruzar las obras para llegar a los comercios de la acera en la que se estuvieran efectuando los trabajos en cada momento. Por su parte, la segunda propuesta, que consistía en imponer el doble sentido en Barón de Cárcer para acelerar las obras en San Vicente Mártir, suponía realizar los trabajos en ambas aceras a la vez.

El Ayuntamiento eligió esta opción porque la otra «implicaba un plazo de ejecución más largo, afectando a las fechas de las fiestas de Navidad, en una zona de afluencia masiva de peatones, con el peligro que ello representaba, tanto si las obras continuaban con su ejecución durante esos días, como si se paralizaban, quedando ese tramo en unas condiciones de provisionalidad que suponían un serio peligro para la seguridad de los vehículos y de los viandantes».

«Queremos los papeles»

Estellés explicó ayer que piden a Movilidad decenas de informes técnicos «que no se nos fueron enviados en su día». «Nos enviaron otra cosa», comentó Estellés, que insistió «en que se nos envíe toda la documentación del servicio de Movilidad Sostenible sobre las decisiones tomadas en Barón de Cárcer. Si los papeles no existen queremos un 'no' por escrito».

«Los valencianos merecen saber qué decisiones se tomaron en Barón de Cárcer y en base a que criterios técnicos fueron tomadas», aseguró Estellés, que comentó que es un «tema de transparencia»: «Por ello insistimos en el último pleno con la apertura de una Comisión Técnica específica sobre Barón de Cárcer».