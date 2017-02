Soriano se ratifica en exigir medidas correctoras

La concejal de Medio Ambiente, Pilar Soriano, se reunió ayer con la asociación de Mestres Campaners. Los secretarios, Raúl Rubio y Néstor Olucha explicaron a la edil que «atar una cuerda con celo al badajo para reducir el sonido no es la solución porque puede producir daños y ya no produciría los toques típicos valencianos». Por su parte, la concejal ratificó la decisión de que las campanas de San Nicolás no podrán sonar hasta que no se incluyan medidas correctoras que reduzcan las molestias. Soriano añadió que hay que cumplir la ordenanza de Contaminación Acústica y recordó que hay una denuncia vecinal.