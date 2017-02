El Síndic pide a Joan Ribó que reduzca el ruido en la plaza del Ayuntamiento

El gobierno municipal ha convertido la plaza del Ayuntamiento en un epicentro del ocio, de los actos culturales, conciertos y mercados ecológicos pero el aumento de actividades está generando molestias en el entorno. De hecho, una vecina ha denunciado ante el Síndic de Greuges los problemas de ruidos y vibraciones que se producen en su finca y en varios edificios de la zona, a pesar de estar en una bocacalle del epicentro de la plaza más importante de la ciudad.

La vecina afectada asegura que incluso llega el sonido de las campanas del carrillón del edificio Consistorial que se pusieron en marcha el mes pasado, después de haber estado silenciado desde los años 70.

El Síndic José Cholbi, que ha podido comprobar los problemas con imágenes sonoras y escritos, ha pedido al gobierno municipal que aporte soluciones. De hecho, en el escrito final recomienda al Ayuntamiento de Valencia «que adopte todas las medidas que sean necesarias para eliminar los ruidos y vibraciones que injustamente está soportando la autora de la queja y su familia con el objeto de compatibilizar al máximo posible la celebración de los espectáculos con el derecho al descanso nocturno de las personas».

El Síndic da al Consistorio un plazo máximo de un mes para que informe si acepta la recomendación o «nos ponga de manifiesto las razones que estime para no aceptarla».

La vecina asegura que ha tenido que formular la denuncia «después de enviar diez escritos al Ayuntamiento, sin que se me haya hecho caso. Incluso hice una carta para la iniciativa de 'Para amb Joan Ribó'. Solicité una entrevista y al final me remitió un escrito el concejal del área, Carlos Galiana, que decía que quieren dar otro aire diferente a la plaza, con ocio y no con tráfico, y que los actos acababan a su hora».

En cambio, la afectada explica que «nos toca sufrir días previos las pruebas de volumen. Hacen conciertos y se mueven los cristales, cuadros y vibran las paredes. Y cuando acaban, aunque sea por la noche, hacen ruido en los desmontajes».

También indica que un día «tuvimos que llamar a los Bomberos porque creía que peligraba el edificio. Tampoco entiendo que monten mercados ecológicos y tengamos batukadas y charangas a toda hora que nada tienen que ver con el acto y en la Feria de Julio había días que no podíamos ni estar. Tengo una vecina mayor y la mujer estaba asustada».

La afectada indica que vecinos de la Finca Roja también están molestos y añade que «he pedido que vengan a hacer mediciones y me dicen que no hace falta porque en la plaza del Ayuntamiento hay un sonómetro, junto a la escultura de Vinatea, y que no vienen a mi casa».

Tras el requerimiento del Síndic, el Ayuntamiento ha remitido un informe en el que reconoce que en alguna ocasión pueden haberse superado los límites. Dice que «los espectáculos que se han realizado en dicha plaza, así como los que organizan desde la concejalía de Cultura Festiva en el marco de la Gran Fira, deben cumplir lo establecido en la ordenanza... a partir de esta reclamación entendemos que puede haber existido en algunos de los espectáculos una vulneración de lo establecido en la ordenanza y le agradecemos que nos haya puesto en conocimiento para poder tomar medidas a este respecto en el futuro».

La vecina lamenta que el Ayuntamiento «sí actúa cuando sólo un vecino denuncia el sonido de las campanas de San Nicolás y en cambio no me hace caso cuando es él quien causa el problema con los actos que organiza».

80 decibelios del carrillón

Por su parte, desde el Grupo Popular, la concejal Lourdes Bernal explica que ayer mismo realizaron mediciones del carrillón del reloj del Ayuntamiento «y en algunos momentos se llegaban a picos de 80 decibelios, y eso que nos alejamos a la calle de la Sangre». Bernal asegura que «no estamos en contra de la recuperación de las campanas, aunque no había una tradición continuada porque desde los años 70 no sonaban, pero nos parece que el Ayuntamiento está haciendo un agravio comparativo respecto a las campanas de San Nicolás».

La concejal del Grupo Popular se cuestiona «si es que las campanas religiosas molestan más al alcalde Joan Ribó que las campanas laicas del Ayuntamiento. Si nos atenemos a la tradición, las de San Nicolás llevan siglos sonando».

Por otro lado, la recogida de firmas online a través de Change.org para pedir que vuelvan a sonar las campanas de San Nicolás llevan ya recogidas 3.237 muestras de apoyo.