Madrid, Barcelona y Palma ya obligan a los taxistas a aceptar el pago con tarjeta

Grandes ciudades como Madrid o Barcelona, y otras especialmente turísticas como Palma de Mallorca, han optado por garantizar el mejor servicio posible de taxi para los turistas y el resto de usuarios, por lo que obligan ya al sector a contar con datáfonos en los vehículos y permitir así el pago con tarjetas de crédito. Frente a ello, en el aeropuerto de Manises, la mayor parte de los taxistas que espera pasajeros opta por no ofrecer esta posibilidad, ya que la actual normativa no lo establece como obligatorio y la futura regulación que está preparando el Consell lo deja en el aire. Y todo ello mientras se suceden las quejas de los visitantes en el aeródromo valenciano ante las dificultades para encontrar un taxi que acepte estos dispositivos de pago.

El sector cree que es una cuestión de imagen y apuesta por la modernización

Los taxistas son conscientes de la necesidad de que se actualice la normativa que regula el sector, por lo que presentarán alegaciones con el fin de enriquecer la nueva ley con, entre otros aspecto, la utilización de dispositivos para mejorar el servicio, entre ellos los sistemas para permitir el pago con tarjeta de crédito. Sobre la situación actual, especialmente la que se viene registrando en el aeropuerto de Manises, el presidente de la Federación sindical del Taxi de Valencia y Provincia, Fernando del Molino, cree que es una cuestión «de imagen». «No podemos dar esa impresión, tenemos que modernizarnos», comentó.

Además, Del Molino quiso matizar que, en la actualidad, ningún cliente que solicita un taxi con tarjeta en el aeropuerto se queda sin servicio porque «de cada cuatro o cinco taxis, uno lleva tarjeta», recalcó. En esta línea, aclaró que esto provoca situaciones que generan cierta desconfianza hacia el potencial pasajero. Por ejemplo, si un cliente que quiere pagar la carrera con tarjeta acude al primer taxi disponible de la parada y éste no posee datáfono, pasa al siguiente vehículo, buscando ese servicio. Sin embargo, se dan situaciones en los que los propios taxistas desconfían de ese cliente que el primer vehículo de la cola no ha recogido, ya que no conocen el motivo. Estas circunstancias generan confusión entre taxistas y clientes hasta que aparece un vehículo con datáfono.