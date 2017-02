Carmen Martorell: «Quiero transparencia en cada acción del Ateneo»

valencia. Bajo el lema 'Tu bienestar, nuestro objetivo', Carmen Martorell presenta candidatura a las elecciones a la presidencia Ateneo, que se celebrarán el día 27.

-¿Qué le lleva a presentar su candidatura?

-Pienso que el Ateneo necesita una renovación; tiene que tener un control, una gestión y estar abierto a la sociedad valenciana. Pretendemos modificar la gestión actual por el bien tanto del edificio como de los socios y su plantilla.

-¿Qué proyectos aspira a realizar si sale elegida?

-Varios. Algunos parecen de poca importancia pero tienen mucha para el día a día. Por ejemplo, vamos a poner en campaña un teléfono para recibir quejas y sugerencias y dar voz a los socios. Otra iniciativa, que ya se puso en marcha con el expresidente Pepe Botella y que sirvió de ejemplo para el resto de ateneos de España, es un buzón de sugerencias controlado por los socios porque ellos saben lo que es necesario para el día a día.

-¿Cómo definiría a su equipo?

-Es gente interesada en el buen funcionamiento del Ateneo, gente que conoce muy bien la institución. Prima la coherencia y la ética del funcionamiento. No quiero una gestión presidencialista; me interesa tener gente buena a mi alrededor.

-¿Cómo ha visto la evolución del Ateneo en estos últimos años?

-En la época del anterior presidente se creó la Asociación de Ateneos Españoles, cuya presidencia ostenta el Ateneo y no su presidenta. Lo digo porque se ve mucho a la presidenta y no al resto del equipo. Retomando el tema de la asociación, daba unos Premios de la Tolerancia que no se han dado en los últimos cuatro años y no sabemos por qué. Eran de mucho prestigio, lo tiene gente como Sabino Fernández o Enrique Múgica.

-En su programa habla de una gestión económica transparente. ¿No lo ha sido hasta ahora?

-Estuve en la junta directiva más de un año y me fui porque no estaba conforme con la forma de llevar la junta y de presentar los asuntos. Aquí se presentan las cosas sin más, sin detallar las cantidades... Me gustaría saber qué cuesta una cosa, que se haga mediante un concurso público, que se sepa qué inversión económica tienen las distintas áreas. Quiero transparencia en cada acción del Ateneo y eso no se da en la junta actual. Por ese motivo decidí irme.

-También menciona la necesidad de recuperar los orígenes.

-Es necesario que entidades que estuvieron en el origen del Ateneo como Cámara de Comercio, la Bolsa, los agentes comerciales, los comerciantes, etc. pero también el Colegio de la Seda o las universidades, estén en una comisión específica. Todas aquellas instituciones relevantes en la ciudad tienen que estar en el Ateneo, nos tienen que orientar y ayudar a dar a conocer joyas que tenemos como la biblioteca o la pinacoteca.

-¿Qué papel debe desempeñar el Ateneo en la sociedad?

-La sociedad valenciana es prioritaria y el Ateneo estará abierto a la sociedad pero sin olvidar que nos debemos a los socios. Y hay que abrirse también a la solidaridad.

-Hace unos días presentó oficialmente su candidatura, ¿qué le han dicho los socios?

-Que llega la hora del cambio.

-¿Por qué deben elegirla los socios como presidenta?

-Por nuestros planteamientos coherentes, éticos y dirigidos al buen funcionamiento de esta institución, teniendo presentes a sus socios y sus trabajadores.