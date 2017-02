Sandra Gómez, edil de Turismo: «Sería bueno abrir un debate»

La concejal de Turismo del Ayuntamiento de Valencia, Sandra Gómez, aseguró ayer que «sería bueno» abrir un debate sobre la obligatoriedad de que todos los taxis tengan datáfono o, al menos, cobren con él. «Habría que regular la situación, pero son cuestiones que se establecen en la Ley del Taxi. Tendría que estar ahí», comentó la también primera teniente de alcalde del Consistorio.

Gómez recordó que por el momento «no es obligatorio», aunque indicó que se podría plantear «para mejorar el servicio». «No quiero cargar contra el sector porque yo nunca he tenido problemas para pagar con tarjeta y cojo taxi bastante a menudo», comentó Gómez, refiriéndose al uso de taxi en la ciudad. La edil no quiso pronunciarse respecto a la situación en el aeropuerto porque dijo desconocerla. «No hay ningún informe que hable de esto y no puedo pronunciarme», aseguró la concejala de Turismo.

Lo cierto es que en la ciudad es mucho más fácil encontrar un taxi que cobre con tarjeta de crédito. Según diversas fuentes consultadas por este diario, la inmensa mayoría de los taxistas sí disponen de datáfono, aunque deciden no cobrar determinadas carreras: bien porque son cortas y no les sale rentable, bien porque temen perder la cobertura de red y no poder cobrar la carrera en varios puntos de la ciudad.

Cabe recordar que la normativa vigente en materia del sector del taxi, que es autonómica y depende de la Conselleria de Obras Públicas (que ha asumido las competencias de tráfico), no obliga a los taxistas a tener datáfonos en sus coches disponibles para cobrar con tarjeta.