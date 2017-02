valencia. «Es una auténtica vergüenza. Parece mentira que no puedas pagar con tarjeta en el siglo XXI», dice Mateo Orts, trabajador del sector bancario que acaba de aterrizar en Valencia desde Zurich. Lo dice mirando la larga cola de taxistas que esperan para recoger clientes pero que, en su amplia mayoría, no llevan datáfono para cobrar con tarjeta de crédito. La situación se repite día tras día en el aeropuerto de Manises.

Los afectados son decenas de turistas cada jornada. Durante el día de ayer, la situación se repitió en varias ocasiones en la planta baja de la instalación de Manises, en la terminal de llegadas. Jaime, de 22 años, arribó desde Ibiza. No tenía efectivo porque es estudiante, se defiende. «Me toca ir a buscar un metro», dice, mientras se gira enfadado y vuelve a entrar en el aeropuerto. Es lo que hacen la inmensa mayoría de los viajeros que se encuentran con taxis sin datáfono en el aeropuerto.

Si el visitante es turista y proviene de un país sin el euro, la situación se complica aún más. Como muestra, un botón. La familia Çelik llegó ayer a la ciudad desde Estambul, en Turquía, donde la moneda es la lira turca. No pudieron cambiar dinero y pretendían pagar el taxi con tarjeta... pero no pudieron. «No tenemos euros porque no nos ha dado a tiempo a cambiar», explicó el padre, Onur Çelik. Querían acudir a un apartamento turístico en el Cabanyal, pero la falta de taxis con datáfono les complicó el viaje. Tuvieron que pedir un taxi específico.

Las historias se suceden y cada una es diferente. Sofía Casas también llegó desde Estambul. Tiene 32 años y es publicista. «Es una vergüenza. A ver cómo me las apaño», lamentó mientras entraba al aeropuerto a buscar cambio para un billete de 100 euros, que ningún taxista quería cogerle. Vicente Muñoz, que arribó desde Düsseldorf, en Alemania, donde está de beca Erasmus, tuvo más suerte. Él es de Valencia y, conocedor de la situación, llegó con un billete de 20 euros. Iba a Aldaia, así que confiaba en que le llegara. «Otras veces me he tenido que coger un metro y es más lento», explicó mientras subía a un taxi de los que esperaban en la parada del aeropuerto.

Más difícil lo tuvieron Esteban y Clara, un matrimonio con un bebé en un carrito que tuvieron que pedir un taxi especial, con sillita de bebé y datáfono, porque ninguno de los presentes en la parada disponía de ambos dispositivos. «Uy, eso es casi imposible en un mismo coche», les dijeron algunos conductores. El matrimonio reconoció que normalmente (cogen el avión varias veces al año por cuestiones familiares) viajan hasta el barrio de Benimaclet, en Valencia, en metro, pero ayer tenían prisa, como explicaron, y por eso prefirieron utilizar un taxi. Tras comprobar los horarios del metro, se decidieron por llamar a un taxi especial. Tuvieron que esperar casi una hora.

Es una problemática que no debería afectar a los usuarios. Así lo asegura, tajante, Fernando Móner, presidente de la Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios (Avacu). Móner lamentó la falta de datáfonos en gran parte de los taxis que trabajan en la parada del aeropuerto. Aseguró que es una situación de la que habían recibido ya alguna queja. «Está fuera de lugar que no se ofrezca el servicio de cobro con tarjeta de crédito. No puede ser que como las comisiones son muy altas, los que sufren sean los pasajeros», lamentó Móner. El presidente de Avacu se ofreció para mediar entre taxistas y entidades bancarias «si quieren buscar una que ofrezca mejores condiciones». «Son un colectivo fuerte», comentó Móner.