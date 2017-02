Valencia, líder en inteligencia artificial

valencia. José Hernández es profesor en Computación y Sistemas Informáticos de la Universidad Politécnica de Valencia. El pasado mes de diciembre la prestigiosa revista 'Nature' le entrevistó en relación con las nuevas plataformas de evaluación de la inteligencia artificial y recientemente la Cambridge University Press le ha publicado el libro 'The measure of all minds. Evaluating Natural an Artificial Intelligence' en el que por primera vez se aborda la evaluación de la inteligencia humana, animal y artificial (IA) con una visión integradora.

Para Hernández, la IA avanza a pasos agigantados y su límite son los presupuestos que destinen y los recursos. ¿Cuál es el límite, sustituirá al hombre? El hecho que ya se está produciendo, apunta Hernández, es que reduce los puestos de trabajo y este es un factor preocupante. Y en cuanto a los límites y riesgos «se está trabajando para minimizar los riesgos». «Cada vez se habla más de la ética de la IA, para sacar adelante los beneficios y reducir los peligros».

Hernández puntualiza que en estos momentos el gran handicap es que las máquinas puedan relacionar conocimientos. Un robot puede hacer casi cualquier cosa en un ámbito concreto, «pero le cambias algunas de las condiciones, y ya no sirve, pasa a parecer idiota. No es capaz de reaprovechar lo que va aprendiendo». En esta línea, apuntó que las máquinas todavía no tienen lo que se entiende por sentido común.

El profesor de la UPV puntualizó que medir la IA es un asunto nada sencillo. En este sentido, se cuestiona la utilidad de los test psicométricos a la hora de aplicarlos a la inteligencia artificial. Es en este sentido, Hernández apuntó que los Captchas que webs y bancos ponen para saber si es un robot el que entra tendrán que cambiar continuamente, ya que las máquinas tienen la capacidad de ir superándolos y no descartó que pudieran desaparecer en un futuro.

Hernández se muestra reacio a la hora de afirmar si la IA alcanzará a la humana y cuando lo hará. Mantiene que todo depende de los recursos que existan y se destinen, «porque los límites técnicos se pueden superar».

Al mismo tiempo indicó que las mediciones de la inteligencia humana absolutas no son absolutas sino que se hacen en referencia a un grupo de población. «Se extrae una media y a partir de ahí se trabaja», por ello consideró que compararla con la artificial «es como comparar peras y manzanas».