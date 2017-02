Joan Ribó apoya el campus de la Universidad Europea en el Cabanyal

El Ayuntamiento de Valencia quiere a la Universidad Europea de Valencia en el Cabanyal, un proyecto que se negocia desde hace meses entre la institución docente y el Consistorio. Así lo ha confirmado el alcalde de Valencia, Joan Ribó, que valora la llegada de la Universidad Europea al barrio marítimo pero mediante un "mecanismo transparente". "Tenemos claro que puede ayudar bastante a normalizar la vida en el Cabanyal, a reactivarla", ha explicado Ribó, que ha indicado que ha convocado una reunión porque quiere que el proceso se lleve a cabo "rápidamente".

El primer edil se refiere a que el los trámites que permitirían la llegada de la UEV al Cabanyal serían la permuta de solares, porque habría que cambiar el uso dotacional de los solares ofrecidos por el Consistorio. En este proceso entraría un tercero, un agente urbanizado. "Hemos de hacerlo de una manera clara y transparente", ha insistido el primer edil.

Ribó, además, no cree imprescindible que intervengan las universidades públicas en el proceso pese a la cercanía de los campus de Vera y Tarongers, pertenecientes a la Universitat Politècnica de València y a la Universitat de València: "Las universidades públicas no han de entrar necesariamente a formar parte de esto porque en ningún caso nos han trasladado molestias con este tema". "Evidentemente las universidades públicas están cerca y nos interesa su opinión pero desde un punto de vista legal no es preciso", ha indicado el alcalde.