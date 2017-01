Descartan registrar el ADN de los perros pese a anunciarlo en mayo

valencia. La concejalía de Bienestar Animal del Ayuntamiento de Valencia descarta por el momento la aplicación de la medida, anunciada en mayo de 2016, de comprobar el ADN de los excrementos de perro en las calles para asociarlos a su dueño y así poder imponer nuevas sanciones. En una respuesta a una pregunta del pleno emitida por el grupo muncipal popular, la concejalía de Protección Ciudadana explica que la dificultad en la inserción de un nuevo chip en los perros «está impidiendo su aplicación».

Sin embargo, según desveló ayer la concejala de Bienestar Animal, Glòria Tello, explicó que hicieron una consulta y vieron «que el análisis que deben hacer los propietarios a sus perros tiene un coste elevado». «A mí no me terminaba de gusta pedir a los vecinos que se gastaran entre 30 y 50 euros en esto. En todo caso, al ser un tema de limpieza y de civismo, no me afectaba en Bienestar Animal», comentó la concejala.

«Por ello nos reunimos con las concejalías de Protección Ciudadana y de Residuos Urbanos donde les trasladamos las características de la medida y qué había que obligar a hacer a los ciudadanos. Se optó por incrementar el control policial para no tener que obligar al propietario a gastarse el dinero en un análisis de ADN», indicó. Fuentes del colectivo animalista, por su parte, apuntaron que era una medida «inútil porque el 90% de los chips no tienen los datos actualizados».

En mayo de 2016, la entonces concejala de Protección Ciudadana, Sandra Gómez, anunció que para poner en marcha la medida, el ayuntamiento emplearía a los condenados a trabajos en beneficios de la comunidad, normalmente por sanciones de tráfico, para recoger muestras de las heces. Se iba a suscribir un convenio con una empresa encargada de los análisis, que cotejaría las muestras recogidas en la calle con las de los chips de los perros. Cada análisis costaría 18 euros.