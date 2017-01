Trabajadores de la EMT denuncian la falta de al menos diez autobuses al comenzar el turno

Trabajadores de la EMT denunciaron ayer la falta de al menos diez coches en torno a las 9 horas, cuando una decena de conductores de autobús no pudieron salir a circular por las calles porque no tenían vehículo disponible. Cabe destacar que los trabajadores ya denunciaron hace menos de un mes la falta de autobuses en cocheras porque falta personal en los talleres que arreglan averías. La EMT no negó este hecho y anunció que está haciendo un «completo trabajo de mantenimiento de los más de 384 autobuses que cada mañana salen a la calle». En concreto, en un comunicado anunció que ayer estaban previstas las revisiones de seis vehículos, que salieron a la calle sin más incidencias.