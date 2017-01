«A ver si el problema del barrio son los tañidos...»

«Uy sí, a ver si ahora las culpables de que se duerma tan mal en este barrio es de las campanas», se preguntaba ayer elocuentemente Angustias Romero, de 72 años, mientras volvía a su casa desde el Mercado Central. Opiniones encontradas ayer frente a San Nicolás respecto al silencio en que se han visto sometidas sus campanas. Los hay muy satisfechos y contentos porque ahora podrán descansar y los hay que no entienden una decisión que consideran exagerada.

Fernando Sánchez tiene 43 años y asegura que le parece «mal» que se haya ordenado el silenciamiento de las campanas. «Siempre ha estado así y nunca ha pasado nada. Yo nací en el barrio y lo sé y nunca se ha quejado nadie», comenta Sánchez que, sin embargo, sí entiende que haya vecinos a los que les pueda «molestar» el tañido de las campanas, «aunque la verdad es que suenan muy poco».

María Ollarte, vecina del barrio de 62 años, vino a Valencia hace poco más de 20 años, cuando tenía 41. «Siempre he oído las campanas, que suenan como tres o cuatro veces al día, y nunca ha pasado nada. Vengo del País Vasco y allí también suenan, sobre todo en los pueblos pequeños, y nadie se queja. No sé qué ha podido pasar», comenta Ollarte. Eduardo Vives, de 39 años, es de la misma opinión: «No hacía daño a nadie, al menos a mí no me molestaba». Justo González Requena, de 73 años de edad, denuncia que a él le molestan las fallas «y nadie dice nada».

También hay opiniones a favor. «Menos mal, era un auténtico incordio y no sonaban a las horas en punto, sonaban cuando querían. Era insoportable», dice Alberto Gómez, de 52 años de edad, y trabajador en el barrio.