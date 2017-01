València en Comú retira una moción contra Israel por la falta de apoyo del tripartito

El portavoz de València en Comú, Jordi Peris, tuvo que lidiar ayer con dos problemas en el hemiciclo. El primero fue observar cómo se repartía un nuevo texto de la moción de su grupo en favor de la laicidad, modificado en algunos puntos para lograr así el apoyo de sus socios de gobierno de Compromís y PSPV. El segundo pasó casi inadvertido al solventarse en unos segundos y consistió en la eliminación del debate de una moción sobre el apoyo a la causa del pueblo palestino y que, en numerosas consideraciones, pone trabas a entidades y empresas afines a Israel o que pretendía entre otras cosas que el Ayuntamiento hiciera uso del sello 'Espacio libre de Apartheid Israelí'.

La moción es calcada de las presentadas en otros Ayuntamientos. En Xeraco, donde se aprobó, la asociación Acción y Comunicación de Oriente Medio presentó un recurso que tramita un juzgado.

Sea ese el motivo u otro, el caso es que los socios de València en Comú en el gobierno municipal, Compromís y el PSPV no iban a apoyar con sus votos la moción, indicaron algunos de sus integrantes a LAS PROVINCIAS. La propuesta decayó sin explicaciones públicas.

La moción tiene un preámbulo de casi cinco páginas completas, junto con una propuesta de acuerdo con once puntos. Entre ellas, la citada adhesión al 'Espacio Libre de Apartheid Israelí', donde se propugnaba también la cooperación con la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina. También el apoyo para que Israel se retire del «territorio palestino ocupado desde 1967». Otros apartados son más comprometidos, como el que las empresas incluyeran en los concursos municipales «una declaración de no estar involucrado en acciones que supongan una violación de los derechos humanos ni actividades de expolio del patrimonio del pueblo palestino».

La otra moción sí que pudo ser presentada por Peris, aunque con algunas modificaciones impuestas por los otros socios del tripartito, fue la dedicada en favor del laicismo institucional y la libertad religiosa. Eso sí, la portavoz socialista y del gobierno municipal, Sandra Gómez, la vació de contenido unos minutos antes de la sesión, al señalar que «no aporta nada porque csi todo está inculuido en el Código de Buen Gobierno y Transparencia» firmado por todos los concejales.

Nada retroactivo

Tanto Peris como el portavoz de Compromís, Pere Fuset, y la misma Gómez, indicaron que los cambios no serán retroactivos, es decir, que no afectará la adecuación del reglamento de honores y distinciones, así como que en los espacios municipales no exista simbología religiosa salvo que se trate de un bien patrimonial e histórico contrastado.

El gobierno local reiteró su propósito de cobrar el IBI a la Iglesia, para lo que hace falta una modificación de la legislación, mientras que el portavoz del PP, Eusebio Monzó, y el de Ciudadanos, Fernando Giner, criticaron que este tipo de iniciativas «dividen a la sociedad», señaló el primero, quien añadió que retrocede a «la Constitución de 1931».

«Vuelven a hacer una política de gestos más que de gestión porque algunos puntos ya se están haciendo e ignora la realidad, la historia y las tradiciones», para argumentar el voto en contra al pedir renunciar «a lo esencial» de sus creencias.

Giner comentó que los trece puntos eran «dispares, contradictorios y algunos «absurdos» como las bodas civiles, que ya se celebran, lo que hizo imposible «un acuerdo». La propuesta, votada a favor por el tripartito, pide al Congreso que revise el Concordato con la Santa Sede.