«¿Las señales? ¿Quién camina mirando al suelo?»

«Nadie va mirando el suelo, ¿para qué sirven estas cosas?», se pregunta Carlos Gómez, vecino de la avenida Barón de Cárcer, antes de cruzar en uno de los pasos de cebra donde ha actuado el Ayuntamiento para mejorar la seguridad. Se refería el vecino a las señales pintadas en el suelo y al resto de medidas tomadas por la concejalía de Movilidad Sostenible en la avenida para mejorar la seguridad en Barón de Cárcer después de siete atropellos, uno de ellos mortal, desde que se impuso el doble sentido.

«No sirve de nada, la avenida tiene muchas más cosas pero estas pintadas no sirven de nada», lamentaba ayer Eulalia Sánchez, vecina de una calle peatonal cercana a la avenida. «El problema es que los autobuses van a toda velocidad y nunca han venido por donde vienen ahora y a veces se te pasa, pero es que además siempre van más rápido de lo que toca», lamenta Sánchez, que tiene 73 años. «Muchas veces vienes con la compra y demás y tienes ganas de llegar a casa y, a veces, pues cruzas muy rápido», explica esta vecina, cuyo testimonio lo repiten decenas de clientes del Mercado Central, preguntados por este diario ayer por la mañana en la salida del mercado por la plaza Ciudad de Brujas. «Los carteles deberían estar en los semáforos o algo así porque en el suelo no se ven», dice Santiago, que vive en la calle del Hospital y cruza todos los días la avenida para ir a trabajar a la plaza del Ayuntamiento.

La Coordinadora d'Entitats de Ciutat Vella se reunió ayer por la mañana para estudiar los cambios y las modificaciones en la avenida implementadas por la concejalía de Movilidad Sostenible. Para el portavoz de la coordinadora, Martín García, las nuevas señales «van en la buena dirección» pero no son suficientes. Lo tildan de «maquillaje». «En una calle ya muy saturada por la gran afluencia de peatones, sus comercios, sus mercadillos, sus obras. no se puede abandonar un proyecto de solución de transporte público subterráneo e incrementar y multiplicar el tráfico en superficie, con más líneas de autobuses contaminantes, que doblan además la frecuencia de paso al doblar el sentido en la calzada, y esperar que no se incrementen los accidentes», indican desde la entidad. «Culpabilizar a las víctimas, y recordarles que las imprudencias matan sólo puede ser un paliativo, no una solución», destacan las mismas fuentes.

García desvela que desde la entidad continuarán la semana que viene con la recogida de firmas y volverán a pintar la palabra «atropellos» en la acera, después de que la que pusieron en el suelo la pasada semana ha sido borrada por los técnicos municipales. «Creemos que es una medida insuficiente, para decir que cumplen las recomendaciones de la Policía Local y hacer sólo postureo. Además, ¿lo harán en toda Valencia? «Si esta avenida no tiene problemas de seguridad, ¿por qué han creado esta feria de señales?», se pregunta el portavoz de la coordinadora.

También hay vecinos satisfechos. «Ahora está todo mucho más claro y si los autobuses cumplen la velocidad, no tendría por qué haber más accidentes. La gente debería mirar a los dos lados», comenta ayer Jaime Sóller, residente en la misma avenida. «Es imposible que haya gente que no sepa que vienen los coches por dos lados y además cuando vas mirando el móvil vas mirando al suelo», asegura Carolina, estudiante y residente en la zona.