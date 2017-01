PP y Ciudadanos exigen a Ribó que aparte a Grezzi por su mala gestión del tráfico

«No podemos pedirle que deje el acta, pero sí que deje sus funciones». El pleno de ayer tuvo un protagonista indiscutible en la figura del polémico concejal de Movilidad, Giuseppe Grezzi, con el debate de una moción del grupo popular con un único punto, que se procediera a apartarlo de sus funciones al frente de dicha delegación debido al «caos permanente» que ha generado en Valencia.

La petición fue apoyada por el grupo de Ciudadanos, y a lo largo del debate el tono fue subiendo con recordatorios de las polémicas más sonadas de Grezzi. El concejal popular Alberto Mendoza dijo que ha demostrado una «incapacidad para trabajar con el resto de las delegaciones. Trabaja sólo. No se está haciendo una buena gestión de Movilidad y eso es evidente».

El edil comentó que cuando en un mismo pleno hay tres mociones y una interpelación motivadas en gran medida por el mismo concejal es que «hay algo que no funciona». Esta última fue retirada por parte de Narciso Estellés, de Ciudadanos, quien iba a pedir una disculpa pública a Grezzi por su conducta en el ya famoso vídeo que grabó mientras circulada por el carril bici de la calle Guillem de Castro, hechos por los que se enfrenta a una multa leve que está en tramitación.

«Quería tratar en esa interpelación de ese tema y de la movilidad en general. Como esto se ha tratado abundantemente, la retiramos al final», explicó después a LAS PROVINCIAS. Y es que hubo temas de Movilidad en varios momentos del pleno, como la gestión de Grezzi en Barón de Cárcer, la carretera CV-500 y las protestas vecinales por los cambios en la EMT, entre otros.

Mendoza comentó la manifestación con tractores que en ese momento había en la plaza del Ayuntamiento. «¿Esas personas son también de extrema derecha? No lo creo, como tampoco los vecinos que han recogido firmas al cambiar las líneas de autobús o los conductores de ambulancias», enumeró el edil.

Grezzi calificó de «extrema derecha» las críticas recibidas por su polémico vídeo en Guillem de Castro, cuando grabó con un teléfono mientras circulaba por el carril bici cogiendo el manillar con una mano, una acción que vulnera la ordenanza de Tráfico. De ahí las referencias de Mendoza, quien le acusó de que «si alguien no escribe o no piensa como usted, entonces lo considera extrema derecha».

Estellés le recriminó que «trabaja con un modelo autárquico y lo digo porque hemos visto en la comisión cómo trata a los técnicos». Dijo que Grezzi es un «lobo solitario de la Movilidad y pone en pánico a los valencianos; cada vez que toma decisiones hace mala gestión».

«Usted es conmigo o contra mí», le espetó Mendoza, quien consideró que el edil de Movilidad piensa que «Dios o en lo que crea usted le lanzó un rayo y entonces le dio la sabiduría absoluta sobre la movilidad de esta ciudad».

La defensa de Grezzi correspondió al alcalde Joan Ribó, quien descartó de entrada que fuera a relevarle de sus funciones. Defendió su gestión y las medidas para lograr la «pacificación del tráfico» en la ciudad y reducir el número de accidentes mortales y graves. «Sigue el camino que nos planteamos», consideró.

«Digo claramente que va a ser que no», afirmó Ribó, a la vez que insistió en su confianza hacia Grezzi, «al igual que con el resto de concejales del gobierno». Aseguró que los accidentes mortales de tráfico han bajado un 33% el último año, mientras que en los graves, la reducción ha sido del 50%.

En cuanto a la EMT, destacó la contratación de 117 conductores y el crecimiento del 6,15% en el pasaje en 2016, aunque esto último se debe a la aprobación del bono Amb Tu, prácticamente gratuito para los desempleados. Esto ha supuesto la necesidad del Ayuntamiento de aportar más fondos a la empresa.

Para Estellés «no hace falta hacerlo todo a la vez. Le falta una visión de conjunto, tiene que ver por ejemplo a cuánta gente perjudica cuando toma una decisión, no a las que beneficia». Mendoza dijo que en un año ha recibido «cuatro respuestas distintas del motivo de que no se haya creado la Agencia Municipal de la Bicicleta», para añadir que Valencia «no puede ser Oslo o Copenhague, tiene que haber una transición acomodable para todos y no pensando sólo en los ciclistas».

Estellés comentó que le falta «empatía con los valencianos; eso se ha visto con lo que ha pasado en Barón de Cárcer», para considerar que criminaliza «al conductor de coche y de moto. Debería tener una política de oferta y no de imposición».

Respecto a la remodelación de Barón de Cárcer, Ciudadanos pidió que se forme una comisión que estudie lo ocurrido en los siete accidentes de tráfico y ver en qué se puede mejorar. Esto fue desestimado al señalar el concejal de Movilidad que ya existe una comisión entre su departamento y la Policía Local.

«Lo provisional se ha quedado como definitivo», dijo Mendoza acerca de la señalización precaria en el doble sentido hasta esta misma semana. «Tenía obcecación de intentar que el tráfico no entrara en el entorno de la Lonja y con sus decisiones pone en peligro a los peatones». Estellés dijo por último a Grezzi que pisa «minas y cruza líneas rojas. Usted es fruta madura, no hace falta una moción para que lo releven».