Los recortes de Interior en comisarías atascan la tramitación de los DNI

Conseguir una cita previa para tramitar el DNI o el pasaporte antes de abril es imposible ante las nuevas medidas del Ministerio de Interior. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI·F) denuncia que los recortes anunciados eliminando horas extra a los empleados públicos que gestionan estos documentos en comisarías va a mermar la atención a los usuarios.

Que el Ministerio de Interior no haya autorizado las horas extra de marzo conlleva que el horario de tarde únicamente lo cubrirán quienes tengan turno vespertino, y no los que trabajan por la mañana y que realizan horas extra por la tarde para este tipo de tramitaciones que tanta demanda tienen y provocan largas colas desde la madrugada a las puertas de las instalaciones.

Y aunque marzo no ha llegado, en la práctica esta medida ya ha provocado desajustes en las comisarías de Paterna, Mislata o Xàtiva. Allí los cientos de citas programadas para ese mes por la tarde han tenido que ser anuladas ante la incapacidad de atenderlas. El sindicato todavía no sabe qué pasará con los usuarios afectados: si les asignarán otra fecha o volverán a hacer una cola que se demora como mínimo dos meses. Lo que sí que tienen claro es que «esta atención no es la adecuada».

En las comisarías de Valencia ciudad también se producirá una considerable reducción del servicio de tramitación de DNI. De atender aproximadamente 50 citas calculan que el número se reducirá a tan sólo 20, lo que significa un 60% menos de expediciones al día. Al haber menos empleados públicos por la tarde, el número de usuarios a los que podrán atender es inferior.

Ya en noviembre del año pasado, cuando el Ministerio de Interior anunció incrementar la plantilla con 504 efectivos en toda España, CSI·F alegó que «resultaría todavía escaso para el volumen de trabajo». Según la formación era necesario solicitar 731 nuevos funcionarios para estos cometidos.

Denuncian que la plantilla de las comisarías de toda España y en especial de la Comunitat Valenciana, «resultaba insuficiente» y reclaman por tanto a Interior más personal para agilizar este tipo de trámites , que ya hace un año adjudicaba las citas a un mes vista desde la petición. Y eso estando el personal al completo y con horas de más.

La saturación de usuarios con cita previa en la Comunitat era patente en el 2016. Ya entonces se consideró que era necesario un refuerzo en las comisarías con más demanda e instaban desde la central sindical a la cobertura de vacantes con personal administrativo y no por funcionarios de la Policía; la sustitución por vacaciones de los empleados públicos en tareas administrativas, además de información a los usuarios.

CSI·F realizó cálculos para reducir las colas. Si cada empleado atiende una media de 20 solicitudes de DNI diarias, dos o tres pasaportes, además del NIE en una comisaría como la de Puerto de Sagunto, esta necesitaría una plantilla de un mínimo de 7 empleados públicos, dos para extranjería y cinco para DNI. De esta manera no habría colapsos. La demanda en 2016 era clara: más personal. «Debería realizarse un riguroso plan de recursos humanos para detectar las necesidades y dotar de los medios humanos necesarios».

Pero en este 2017 no han llegado refuerzos sino que se eliminan las horas extra de los funcionarios y la situación se agrava. En los próximos meses al demandar cita previa se podrán producirse retrasos incluso de más de dos meses, como ocurre ya en Puerto de Sagunto. Este año está previsto atender 618.816 solicitudes de renovación de documentos, una cifra que ascenderá a 1.239.108 en 2018. La situación necesita «una solución urgente».

Por ello la central sindical reclama que el Ministerio mantenga esas horas extra de los trabajadores públicos como hasta ahora. Sólo de esa manera podrán «garantizar el servicio de tramitación del DNI a los ciudadanos».