El Ayuntamiento de Valencia quiere que las entidades religiosas paguen impuestos y eliminar solo el IBI a los edificios de culto

El Ayuntamiento de Valencia se ha pronunciado este jueves a favor de que "se modifiquen las leyes y acuerdos estatales pertinentes para eliminar las excepciones fiscales de los impuestos municipales otorgadas a las confesiones y entidades religiosas". Así, ha defendido que en el caso del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) únicamente queden exentos de pagarlo "los inmuebles destinados exclusiva y únicamente al culto" o aquellos que "tengan finalidad de asistencia social".

Asimismo, el consistorio instará al Ministerio de Hacienda a "hacer público el listado de las inmatriculaciones que se hayan realizado" en la ciudad de Valencia "en virtud de la Ley Hipotecaria de 1946 relacionados con propiedades eclesiásticas". Estas propuestas se han planteado y han salido adelante en el pleno ordinario de enero celebrado esta jornada en el Ayuntamiento, a partir de la moción presentada por València en Comú sobre "el laicismo institucional y la libertad religiosa".

Las iniciativas se han aprobado con los votos a favor del equipo de gobierno que preside el alcalde Joan Ribó y que integran Compromís, PSPV y València en Comú, mientras que las dos formaciones de la oposición, PP y Ciudadanos (C's) se han pronunciado en contra.

A partir de la moción de València en Comú se ha decidido que el consistorio inste al Congreso de los Diputados y al Gobierno de España a "establecer un nuevo marco de relaciones con la Santa Sede que respete el principio de no confesionalidad recogido en la Constitución española vigente".

Igualmente, esta administración municipal ha aprobado "elaborar un protocolo para la organización de actos 'in memoriam' de carácter civil promovidos por las autoridades públicas con motivo de catástrofes, homenajes, defunción de personalidades o atentados", así como incorporarse "a la Red de Municipios por un Estado laico".

El acuerdo contempla también que "los reglamentos municipales de honores y protocolos y de sus entes públicos se adecuen a la no confesionalidad del Estado", que "en los espacios de titularidad pública que dependan del Ayuntamiento no exista simbología religiosa, excepto en aquella que signifique un bien patrimonial e histórico contrastado".

Además, recoge que el consistorio "organizará actos y conmemoraciones exclusivamente de carácter civil, a excepción de aquellas que suponen un legado cultural o festivo y un bien patrimonial e histórico contrastado" y que facilitará "que las ceremonias civiles de matrimonios y funerales se puedan celebrar sin obstáculos".

Del mismo modo, se ha acordado que el Ayuntamiento "asegurará que en los cementerios municipales las familias de los difuntos puedan celebrar las ceremonias y los entierros sobre la base de sus creencias y convicciones dentro de la legalidad vigente", que se incorporen "progresivamente referencias y conmemoraciones de carácter civil al calendario oficial, centros públicos y a las listas de calles municipales".

"Neutralidad de las instituciones"

Antes del debate de la moción de València en Comú ha intervenido en el pleno una representante de Valencia Laica que ha considerado que "ya era momento" de plantear una iniciativa como ésta en el consistorio y ha destacado la necesidad de "garantizar el derecho a la libertad de conciencia es fundamental".

A su vez, ha dicho que "la única forma de articularlo es con la neutralidad de las instituciones". "Es una manera democrática de organizar las instituciones", ha expuesto la portavoz de Valencia Laica, que ha negado que el laicismo esté en contra de la religión y que pretenda "abrir brechas" y ha afirmado que "la laicidad es una cuestión transversal".

Por su parte, el portavoz de València en Comú y segundo teniente de alcalde, Jordi Peris, que ha defendido la iniciativa de este grupo, ha asegurado que ésta no pretendía "dividir" y que la laicidad responde a "la independencia del individuo respecto a cualquier confesión religiosa", una "condición indispensable para la democracia".

En este sentido, ha manifestado que "la laicidad del Estado y de las instituciones es un principio de concordia, basado en lo que nos une y no en lo que nos separa". "Sin un Estado laico no puede haber libertad religiosa", ha agregado, además de subrayar que en la ciudad de Valencia no se verán afectados por el acuerdo de este jueves actos como la ofrenda de las Fallas, la Fiesta del Corpus y la Semana Santa y rechazar también que laicidad suponga "un ataque a la religión".

"Puntos dispares y contradictorios"

El portavoz de C's, Fernando Giner, ha considerado que las propuestas de acuerdo de la moción eran "puntos dispares y contradictorios" que impedían "un acuerdo total", tras lo que ha anunciado que su grupo presentaba una enmienda que el ejecutivo local ha rechazado.

Giner ha recordado que su partido es "laico", que "respeta todas las religiones y tradiciones" y que "defiende la libertad de la persona para elegir", sin intervención del Estado. Ha agregado que el debate de estas cuestiones "no puede ser confuso y baladí" y ha censurado que se politice un asunto como éste.

El portavoz del PP, Eusebio Monzó, ha afirmado que en ningún momento ha dicho que "el laicismo vaya en contra de la religión", ha lamentado que la moción de Peris divida "a la sociedad" y retroceda a "la Constitución del 31" y ha acusado al gobierno municipal de aplicar la "política de gestos". Ha apuntado que no comparte el laicismo que promueve y tampoco ocultar los símbolos religiosos y que la "neutralidad" es "la Constitución del 78".

"Discurso del miedo"

Por su parte, el portavoz de Compromís, Pere Fuset, se ha mostrado de acuerdo, en los pasillos del Ayuntamiento, en cobrar el IBI de edificios religiosos destinados "a negocio, como un parking o establecimientos comerciales". Ha pedido al PP que deje de "generar el discurso del miedo, porque no sirve para nada" y ha asegurado la continuidad de actos religiosos como la ofrenda fallera, los de la Semana Santa Marinera --de la que ha destacado que será este año el pregonero-- o el Corpus, así como de iniciativas como el montaje del Belén en Navidad.

La portavoz del PSOE y primera teniente de alcalde, Sandra Gómez, ha señalado, antes del pleno, que su partido defiende la aconfesionalidad del Estado y de las instituciones, así como la libertad religiosa. Ha dicho que la moción no dista mucho de los aceptado en el código de transparencia y buen gobierno.