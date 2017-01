Los vecinos de Valencia reclaman que se tramite la calle para Rita Barberá tras la apertura del expediente

La petición vecinal para que la fallecida exalcaldesa de Valencia Rita Barberá tenga calle en la ciudad ya tiene expediente abierto. El Ayuntamiento ha comunicado a la asociación de vecinos y comerciantes de Ciutat Vella, promotora de la iniciativa, que el pasado día 17 inició el mismo, según confirmó el martes el presidente de la entidad, Rafael Mampel.

Con el número 02000 2017 1, el documento «está siendo valorado» por el servicio de Recursos Culturales, según figura en la carta enviada a Mampel, que el martes mismo anunció el envío de otra al alcalde Joan Ribó, pidiendo una entrevista para que se acelere la rotulación.

Esto no será así, al menos que los promotores de la calle logren convencer de lo contrario al gobierno municipal. Fuentes cercanas a la concejal de Cultura, Glòria Tello, indicaron que no ha cambiado la posición respecto a lo ocurrido hace unos días, cuando en una comisión informativa el día 19, la delegada señaló al grupo popular que «no es oportuno abordarlo mientras no se resuelvan las cuestiones jurídicas relacionadas con su gestión».

«Criticamos a veces su gestión, pero hay que recordarla» «Nosotros, cuando era necesario, criticábamos la gestión de la exalcaldesa», apeló Mampel al recordar un debate tenido antes de las Navidades con el concejal de Movilidad, Giuseppe Grezzi, cuando acudió a un acto con los vecinos a Ciutat Vella. «Nos acusó de no protestar nada antes y eso es falso, sólo hace falta echar un vistazo a la hemeroteca. Ahora pedimos un reconocimiento porque se lo merece», comentó al hilo de algunas protestas en el pasado. Eso sí, destacó que ahora «hay muchos temas pendientes. Está el solar de la Casa del Relojero, el de la calle Juristas, lo que quieren hacer con la Casa Vestuario y los socavones de la calle Serranos, que está toda destrozada».

En el escrito enviado a la entidad vecinal se apunta que cualquier «actuación que se produzca se le notificará para su conocimiento». Mampel teme que esto no se produzca a lo largo del mandato, por lo insistió en la necesidad de convencer al alcalde Ribó. «Queremos saber los motivos por los que la concejal de Cultura dijo eso; no hay ningún procedimiento judicial abierto contra la exalcaldesa como es obvio porque ha fallecido. Queremos que el expediente se curse y pronto», señaló.

En su opinión, a la exalcaldesa «no se le puede acusar de nada. Todo lo que tenía abierto en el Supremo fue archivado por su fallecimiento y si se la quiere juzgar políticamente, entonces que lo digan». En su momento, el alcalde Ribó dijo que la rotulación de la calle debe seguir los trámites habituales, mientras que la portavoz socialista, Sandra Gómez, fue más explícita al señalar que creía inconveniente la aprobación, citando las causas judiciales abiertas. Con esto se refería a la investigación abierta por un presunto blanqueo de capitales para financiar campañas electorales, lo que ha costado de momento la suspensión de militancia a nueve ediles del grupo popular y a varios asesores.

Mampel indicó que no pretenden «hacerlo todo más rápido que cualquier otra petición, pero tampoco que se frene sin motivo». De esta manera se refirió a peticiones que entraron unos días antes de la suya del 30 de noviembre, para rotular calles con los nombres de Sebastián Giner Soriano y Valentín González Ramírez. Este último se inició el 10 de noviembre y se refiere a una petición de la familia de un sindicalista de la CNT, fallecido en 1979 por un pelotazo de goma de la Policía Nacional durante una protesta en el mercado de Abastos.

El reconocimiento a la labor de la exalcaldesa ha provocado más de un choque en el Ayuntamiento. En el pleno celebrado en diciembre, los tres grupos del gobierno municipal y Ciudadanos rechazaron la propuesta de los populares de anular un acuerdo contra Barberá tomado en septiembre, por el que se le pedía la renuncia al acta de senadora, al estar investigada por el Tribunal Supremo por el caso Taula.

Las consideraciones que se hicieron en septiembre fueron tan duras que el portavoz del PP, Eusebio Monzó, pidió en diciembre que se retirasen del acta para «salvaguardar la dignidad de la representación de los valencianos y devolver la normalidad democrática a nuestras instituciones». Al final, tanto el tripartito como el grupo municipal de Ciudadanos alegaron razones técnicas y administrativas para denegarlo.