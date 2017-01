En camilla en la puerta del Hospital Clínico de Valencia

El hacinamiento y las largas esperas en un hospital no son situaciones sólo vinculadas a la llegada a un centro sanitario. Las salidas del mismo también pueden eternizarse, llevarse a cabo en condiciones no completamente deseables y siendo objeto de «un trato inhumano y degradante». Esto es lo que denuncia Sagrario Masiá, la hija de un paciente atendido en el Hospital Clínico de Valencia por una rotura de tobillo y que tuvo que soportar cuatro horas de espera en una sala situada junto a la puerta del centro sanitario, con la entrada de frío helado del exterior «y sin ningún tipo de acondicionamiento», como lamenta la reclamante.

La situación se vivió el pasado viernes, después de que el progenitor de la afectada acudiera a una visita en Traumatología y aguardara la llegada de una ambulancia para ser conducido de regreso a su domicilio. Su espera se produjo en unas dependencias que no son «una sala de espera adecuada para pacientes, sino que es la sala donde se guardan las sillas y camillas y que, además de no disponer de ningún acondicionamiento para personas, tiene una puerta corredera de cristal por la que se filtra el frío. Invito a todos los directivos de ese hospital a que comprueben esta sala en persona», subraya Sagrario Masiá en la reclamación que remitió a LAS PROVINCIAS. La afectada y su padre llegaron a la una del mediodía a la 'sala de espera' y no fue hasta cerca de las cinco de la tarde cuando una ambulancia se presentó para trasladarlos a ellos y a otras personas convalecientes, con las dependencias ya «llenas de pacientes y familiares». Ni la petición de asistencia de la reclamante a las celadoras, ni las llamadas de otros de los afectados a la empresa de ambulancias (la respuesta es que «tenían mucho trabajo»), ni la petición de hojas de reclamación en Admisión de pacientes sirvieron para acelerar la llegada de los vehículos sanitarios.

De la falta de personal a enfermos en los pasillos Las carencias en el área sanitaria son una tónica que no cesan en las últimas semanas. La pasada semana, como publicó este periódico, policías y sindicatos sanitarios denunciaron la falta de personal en la gestión de llamadas al Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU), lo que motivaba un retraso de hasta media hora en la atención de los SAMU. Una semana antes, el Hospital Clínico se vio obligado a alojar a 30 pacientes en los pasillos del centro sanitario al quedarse sin camas para ingresos.

Ante la petición de los pacientes de hablar con algún responsable del centro, la respuesta fue «que no hay nadie ni tienen ningún teléfono al que llamar». Los pacientes llegaron a entrar en la sala de consultas externas de Traumatología, «donde por lo menos hay calefacción», y algunas personas optaron por irse en taxi «ante la tardanza y el frío», como añade la denunciante.

Atasco en la ciudad

Al final fue una llamada de otra persona presente en la sala la que activó la respuesta de la empresa de vehículos sanitarios y la que permitió que «en menos de 15 minutos milagrosamente aparecieran cuatro ambulancias en la puerta y nos trasladaran a todos». La conclusión de la denunciante es rotunda: «Cuatro horas de espera con personas mayores e inmovilizadas es un abuso por parte de todos».

Desde el Hospital Clínico reconocieron a LAS PROVINCIAS que existió el retraso. Puntualizaron que se trata de un transporte «no asistido y no urgente» y achacaron la demora «al mal tiempo en la ciudad de Valencia y los atascos que se produjeron». Subrayaron que el retraso se agravó al producirse «en la franja horaria en la que reciben el alta la mayoría de personas hospitalizadas». En cuanto al frío de la sala de espera, aseguraron que «se han colocado barreras de aire caliente en las dos puertas de acceso, para que se mantenga la climatización».