Los desalojados de La Casbah del Saler: «Estamos indignados»

La mañana del lunes fue dura para muchos de los residentes de La Casbah, una urbanización situada en El Saler que ha sido duramente golpeada por el temporal de lluvia y frío de este fin de semana. El mar derribó parte del muro que protege el paseo de la playa –ahora inexistente–, y hay tres socavones que hacen que el paseo sea impracticable.

“Incertidumbre, inseguridad, un poco de miedo también porque no sabes cuándo va a parar y no lo puedes controlar; llevamos desde el jueves con problemas de electricidad, hemos tenido alguna solución momentánea pero se ha vuelto a ir la luz”, relató Joaquín Ramírez, vecino de La Casbah.

“Cuando tú tienes que hacer cualquier mantenimiento, como pintar la fachada, tienes que pedir permiso a Costas, y ahora que hay un problema real, Costas no quiere saber nada, se desentiende; es algo que te deja desconcertado, que además de lo que estamos sufriendo personal, anímica y económicamente, aquí no venga nadie a dar una solución o explicación”, denunció. “Estamos indignados”, concluyó Ramírez, visiblemente emocionado.

El pasado sábado dos familias fueron desalojadas de sus viviendas por el riesgo de que el agua llegara hasta sus casas. “Los bomberos nos dijeron que nos teníamos que marchar, y Servicios Sociales nos alojó aquí cerca; hoy hemos venido para recoger unas cosas que se quedaron en la nevera, porque al irse la luz, no queríamos generar más problemas”, señaló Concha Silván, vecina de La Casbah.

“Al venir hoy queríamos que los bomberos evaluaran cómo está la vivienda, y han dicho que hasta que no se empiece a arreglar, aquí no se puede vivir, con lo que tendremos que ver dónde nos vamos, y no sabemos hasta cuándo”, destacó.

“No sé si Costas, el Ayuntamiento o el Puerto, pero tenían que haber hecho algo para proteger las viviendas”, opinó Concha Silván. “Me parece una falta de respeto tremenda hacia nosotros como ciudadanos y contribuyentes, tenemos unos derechos, que se nos proteja, porque esto se veía venir, esto no es de ahora”, afirmó.