Esteve critica que Ribó reciba a las 'magas' y no a Lo Rat Penat

valencia. Las inclemencias del tiempo no impidieron que ayer Lo Rat Penat celebrara Els Jocs Florals en el teatro Principal donde sí asistió la fallera mayor de Valencia, Raquel Alario. La corte se desplazó a la exaltación de Convento Jerusalén, pero como marca el protocolo las compañeras esperaron fuera del evento hasta que llegara Raquel Alario puesto que no pueden hacer acto de presencia sin estar presente la fallera mayor, que finalmente también llegó. El presidente de Lo Rat Penat, Enric Esteve, realizó un parlamento reivindicativo en el que destacó la crítica que hizo al alcalde de Valencia, Joan Ribó. «Sí que ha tenido tiempo para recibir a las 'magas' republicanas y para quitar la parte musical del himno del toque de las campanas del Ayuntamiento, justo el año del 75 aniversario de la muerte del maestro Serrano, pero no recibe a Lo Rat Penat a pesar de solicitarlo en septiembre de 2015».

Pidió que «los partidos constitucionalistas reclamen al gobierno central la diferenciación de la lengua valenciana». Hizo su particular 'crida' a los empresarios valencianos. «A ellos les corresponde tomar los mandos de la ofensiva valenciana en contra del catalanismo y contra el centralismo para acabar con el olvido al que estamos sometidos». Aseguró que apoyan al presidente del Consell, Ximo Puig, en su reivindicación de más financiación, pero le recordó que no entendía por qué concede subvenciones a catalanistas y se la niegan a ellos.

Aprovechó para criticar las polémicas creadas por Pere Fuset en la Junta Central Fallera, como los versos del libro fallero, «todo menos aceptar las decisiones de los falleros. Nuestros enemigos más peligrosos son los que a la tradición de la lengua unen la mentira para alcanzar cotas de poder».

Para cerrar el discurso dio las gracias al movimiento fallero «que ha sido capaz de imponer sus criterios y su sentir desde la valencianía frente a los desafíos del poder. Y al movimiento vicentino que no se deja seducir por las ofertas engañosas».

El mantenedor, el periodista Alfonso Ussía, elogió a la joven regina, Noelia Durbán, y tuvo un recuerdo para la exalcaldesa, «la inolvidable, admirada, perseguida, masacrada y abandonada Barberá que tanto hizo, más que ningún alcalde o alcaldesa, para situar a Valencia en su lugar de privilegio». Dijo que el valenciano es un idioma elogiado por Cervantes «y arteramente apropiado por quienes pretenden la fragmentación. Valencia es Reino y Cataluña, Principado».

La regina lució el espolín 'Valencia' de Garín en tono gris perla confeccionado por Eduardo Cervera, con aderezo de Daniel Bada y peinetas de Flor d'Aigua. En cuanto a los galardones, la Flor Natural fue para Joan Antoni Alapont; l'englantina d'or para Josep Albert Aymemir y la viola d'or, también. El extraordinario de Ayuntamiento para Fernando Millán; el 'Josep M.ª Bayarri' para Voro López y el 'Jaume I', para Rafael Melià.