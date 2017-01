El Ayuntamiento de Valencia frena la calle de Rita Barberá hasta resolverse los procesos judiciales

«No es oportuno abordarlo mientras no se resuelvan las cuestiones jurídicas relacionadas con su gestión». Es la explicación que el jueves ofreció la concejal de Cultura, Glòria Tello, tras ser preguntada en la comisión de Cultura por el estado en que se encuentra el expediente con la petición para que la exalcaldesa Rita Barberá tenga una calle en el cap i casal.

La pregunta fue formulada por el concejal del grupo municipal popular, Cristóbal Grau, dentro del punto relacionado con la tramitación de otros dos nuevos nombres para el callejero, ya que uno de los expedientes -el relacionado con el sindicalista de la CNT Valentín González Ramírez- se resolvió en dos meses. Como publicó LAS PROVINCIAS, esta calle se solicitó apenas 20 días antes de que la asociación de vecinos y comerciantes de Ciutat Vella formalizará la petición para Barberá, ya que el 30 de noviembre presentaron la propuesta en el registro de entrada.

Como recordaba su presidente, Rafael Mampel, fuentes de la concejalía de Cultura explicaron hace unos días que el expediente de Barberá no había arrancado porque había muchas solicitudes de calles y no había dado tiempo a iniciarlo. Sin embargo, el jueves, en la comisión, Tello justificó la paralización en la existencia de procesos judiciales abiertos relacionados con la gestión de Barberá al frente de la Alcaldía de Valencia. «Es un tema que no se abordará próximamente», confirmaron fuentes municipales.

En otro momento de su intervención, la concejal de Cultura también argumentó la idoneidad de esperar a que se genere un espacio de relevancia en el callejero, según apuntó el edil popular Cristóbal Grau. El concejal avanzó que van a solicitar que la respuesta de la responsable de Cultura se incorpore al expediente sobre la calle para Barberá, «de forma que los vecinos puedan tener constancia de la situación en que se encuentra su propuesta».

La concejalía ha tramitado otra petición, presentada 20 días antes que la de Barberá, en dos meses

En este sentido, Grau criticó que la entidad de Ciutat Vella no haya recibido ninguna notificación sobre la petición que realizaron el pasado noviembre a pesar de entregar también la documentación a todos los partidos políticos. En el caso de la calle dedicada a Valentín González Ramírez -que salió adelante con la abstención del PP y Ciudadanos-, el alcalde, Joan Ribó, remitió una carta a los familiares el 21 de noviembre indicándoles «la intención de colaborar del equipo de gobierno municipal».

Para el responsable de la asociación de Ciutat Vella, la situación es «una tomadura pelo» porque «fue el propio Ribó quien nos animó a que siguiéramos los cauces correspondientes y ahora salen con los procesos judiciales. No quieren tramitar la calle», criticó Mampel. Hacía referencia a las declaraciones del alcalde en un acto contra la violencia de género, cuando señaló que «en el Ayuntamiento tienen un mecanismo, les diría que sigan el mecanismo habitual de solicitud y lo gestionaremos como debe hacerse».

También la portavoz del PSPV en el Consistorio, Sandra Gómez, se pronunció sobre el tema, apelando a que era «precipitado». Así, a finales de noviembre, la también teniente alcalde comentó que «desde el respeto a una persona fallecida, no es una cuestión que debe plantearse ahora porque puede generar división en la sociedad. El tiempo debe transcurrir para tener una perspectiva más adecuada».