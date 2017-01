Dos proyectos de la UPV, reconocidos por los prestigiosos IET Awards británicos

Dos proyectos de la Universitat Politècnica de València (UPV), BIP2see y ATCSA, han sido reconocidos en los prestigiosos IET Awards británicos, donde han sido finalistas en un total de 5 categorías.

Otorgados por The Institution of Engineering and Technology (IET), segunda organización mundial en número de ingenieros asociados (en la actualidad, cuenta con más de 167.000), los premios son una referencia mundial del ámbito. No en vano, a la presente edición han concurrido más de 400 proyectos de renombre internacional desarrollados desde 25 países.

BIP2see, nominado en las categorías de Sistemas Inteligentes, Comunicaciones de Navegación y Vigilancia, y Tecnología de Fabricación

BIP2see, nominado en 3 categorías -Sistemas Inteligentes, Comunicaciones de Navegación y Vigilancia, y Tecnología de Fabricación- es un proyecto que ha desarrollado una tecnología que permite a las personas con discapacidad visual escuchar mapas de sonidos e imaginar así los espacios, permitiéndoles navegar de manera independiente.

Integrado por Larisa Dunai (ETS de Ingeniería Industrial/ Centro de Investigación en Tecnologías Gráficas, CITG), Mónica Chillarón (Departamento de Sistemas Informáticos y Computación), Andrés Conejeros (ETS de Ingeniería del Diseño/Instituto de Diseño y Fabricación), Karen González (ETSID/IDF), Ismael Lengua (ETSID/CITG) y Andrés Prieto (DSIC), el equipo ha creado, al mismo tiempo, una aplicación que posibilita la lectura de caras, billetes, señalética e incluso texto, todo ello comunicado al usuario mediante auriculares óseos.

Dunai ha expresado su satisfacción por el triple reconocimiento: "Es un proyecto en el que llevamos trabajando más de 10 años, y en los IET hemos competido contra grandes empresas y pocas universidades, pero del prestigio de Princeton o Cambridge".

Dos nominaciones para ACTSA, un sistema de diagnóstico de fallos en motores eléctricos basado en análisis de corriente

Por su parte, ATCSA, el sistema de diagnóstico de fallos en motores eléctricos basado en análisis de corriente desarrollado por el Instituto Tecnológico de la Energía (ITE, centro mixto de la UPV y el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad), ha sido reconocido en los IET Awards con dos nominaciones: Energía y Tecnología de Fabricación.

El proyecto, liderado por José Alfonso Antonino, propone un nuevo enfoque no invasivo de detección de fallos en motores síncronos que ya está siendo aplicado en varios países, entre ellos, Reino Unido. "Básicamente, consiste en el desarrollo de técnicas avanzadas basadas en la monitorización de diferentes magnitudes del motor para determinar el estado, la condición, la salud de estas máquinas, ampliamente utilizadas a nivel industrial, por lo que un eventual fallo de las mismas conlleva importantes costes, económicos y de imagen, para las industrias involucradas", explica Antonino, que añade que "solo el hecho de que considerasen nuestra candidatura ya es un gran orgullo, ya que se trata de una institución centenaria muy reconocida en el ámbito de la ingeniería eléctrica, y competíamos contra grandes candidatos de otros muchos países".