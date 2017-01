Multa de 200 euros por parar en un carril bus de Valencia para que baje un pasajero

Una conductora de Valencia ha sido multada con 200 euros por parar en el carril bus durante dos minutos para que bajara un pasajero en la calle Llano de la Zaidia. La infracción se produjo el 15 de noviembre y se basa en una fotografía hecha por una cámara de tráfico, por lo que la denunciada no fue informada en su momento: «Acudí a dejar a un familiar en esa zona, paré un minuto para que bajara con las luces de emergencia y me fui, dos meses después recibo una multa de la que ni me enteré en su día, me parece un abuso», cuenta la vecina de Valencia.

«No estuve ni dos minutos pero a la cámara le da igual uno que veinte o si tienes a un familiar mayor con problemas de movilidad, un niño o hay otro pasajero especial en el vehículo, con una simple foto a distancia y sin notificar nada al conductor te caen 200 euros de multa», dice la conductora a la que le parece totalmente desproporcionada la sanción, que verá reducida a 100 euros si paga antes de una fecha concreta.

En la denuncia se especifíca que parar en carril bus dedicado al uso exclusivo del trasporte urbano (bus, taxi...) se considera una infracción grave según el artículo 40-1 de la ley de seguridad vial. El Ayuntamiento de Valencia se está empleando a fondo en su cumplimiento.