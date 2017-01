Mascotas y caballerías, fieles a Sant Antoni

En la calle Sagunto de Valencia ayer hubo agua bendita para todos, vienen fueran loros, perros, peces, hurracas, gatos y caballerías de arrastre.

La Hermandad de San Antonio Abad quiso hacer una celebración a lo grande y más en el último año de mandato del presidente Miguel Alborch Gil. «Llevo 16 años al frente y este es mi último ejercicio al frente, aunque continuaré de 'antoniano'. Ahora hay que dar relevo a la gente joven», dijo Alborch que acabó subido a hombros y paseado como los toreros.

Este tradicional festejo se celebró el pasado ejercicio en domingo y eso se notó porque acudieron a por su pan bendecido 2.000 personas. Este año se hizo en martes, en horario laboral y escolar, y por eso se registró un número menor, concretamente fueron 800 los visitantes que acudieron con sus mascotas a la calle Sagunto. La lluvia que cayó a primera hora de la mañana también hizo que más de uno se pensara acudir, pero la fiesta siguió en la calle.

Niños como Víctor y Andrea Casado asistieron con un conejo belier de largas orejas. «Me regalaron la mascota los Reyes pasados y hemos querido traerla», explicaron. Hanna Ceñera acudió con un hurón, de nombre 'Yucko', con el que explica que juega en casa al escondite.

Una mujer, Bienvenida Pérez, no tenía mascota pero acudió con un perro jorsai de su vecina. «Ella no pedía venir y he venido yo. La perrita ya es mayor y tiene cataratas».

El concejal de Cultura Festiva, Pere Fuset, indicó ayer que ya están trabajando para buscar fórmulas para divulgar esta tradición y que venga más gente de toda la ciudad. También comentó que quieren reunirse con este colectivo para buscar un emplazamiento definitivo para quemar la hoguera. «Hace años lo hacían sobre un puente, pero eso no puede ser. El año pasado, en un solar, pero se está urbanizando», añadió. El presidente de los 'antonianos' indicó que le gustaría que se hiciera «en un trozo de solar que ha quedado en Ministro Luis Mayans».

En el palco estaban las falleras mayores de Valencia, Raquel Alario y Clara Parejo; el concejal Pere Fuset; el delegado del Gobierno, Juan Carlos Moragues; el general de la Guardia Civil, Fernando Santafe; concejales de la oposición, como Lourdes Bernal y Fernando Giner y toreros como Vicente Ruiz 'El Soro' y Ricardo Fabra. Tampoco faltó el dos veces campeón del mundo de kárate Pepe Carbonell y Esther Vicent y Manuel García, de la asociación cultural L'Horta.