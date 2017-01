«Duermen en la calle a 5 bajo cero»

Casi 400 personas pernoctan cada noche en la calle en Valencia. «Muchas no sabían ni que las temperaturas se iban a desplomar, viven de espaldas al mundo». Presas fáciles para la helada y los termómetros desplomados. «Hay algunas zonas especialmente sensibles, como el viejo cauce del río, donde al tratarse de una zona humeda, humbría y recogida, la sensación de frío si alguien duerme allí puede llegar a los cinco grados bajo cero». Lo alertaba anoche Fernando de las Heras, intendente jefe del servicio de noche de la Policía Local de Valencia. Todos los agentes que integran este turno pelearon anoche a pelear contra el frío en la capital. Los 60 integrantes, junto a los agentes especializados del X-4, el grupo de la Policía Local con sede en El Carmen y que trabaja codo a codo con los Servicios Sociales. Ellos son el mascarón de proa en la lucha para evitar males mayores a las personas en la ciudad.

Las principales víctimas, los sin techo del casco urbano. Sus armas, mantas, bocadillos, bebida caliente, hojas de información en inglés y castellano. Las patrullas peinaban anoche el río, los parques y zonas apartadas del casco urbano, con el traslado de las personas necesitadas a la estación de metro de Turia, abierta toda la madrugada para evitar que nadie pernoctara en la calle. El muro más alto con el que se topan los policías locales es el del rechazo de los indigentes a ser trasladados a albregues u otras dependencias municipales. «Es gente a la que no le gusta la norma, o que viven con animales de los que no se quieren desprender para ir a estos lugares», explica De las Heras. A los que dicen no a ser llevados a un local municipal, se les da mantas, ropas de abrigo y añgún snack para pasar la noche.

La labor de prevención de los policías locales comenzó ya el lunes por la noche. En ese madrugada recorrieron el viejo cauce, cajeros automáticos, portales o garajes para informar a los indigentes de la disponibilidad de hasta 30 plazas en la Casa Caridad, la posibilidad de dormir bajo techo en la estación de metro de Turia.

Bocadillos en el metro

La solidaridad ciudadana también brotó anoche con las gélidas temperaturas. Hasta las escaleras y andenes de FGV se desplazaron miembros de la asociación 'Ca la Mare', radicada en Catarroja, con el objetivo de repartir bocacillos entre las personas necesitadas.

En noches como la de ayer, o la de hoy, cuando los termómetros presentarán registros similares, la pobreza energética, que persiste en la Comunitat, se hace todavía más presente. Casi 350.000 hogares valencianos no pueden permitirse el lujo de mantener la vivienda con una temperatura adecuada, alrededor de una de cada seis familias, según el Instituto Nacional de Estadística. La carencia de energía agrava enfermedades como bronquitis, pulmonías u otras dolencias respiratorias y causa unas 800 muertes al año en la región, según un estudio realizado por la Asociación de Ciencias Ambientales.