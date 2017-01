Ciudadanos critica las ayudas de 30.000 euros a entidades independentistas

valencia. El grupo municipal de Ciudadanos ha denunciado las subvenciones que el Ayuntamiento de Valencia ha concedido a entidades independentistas del ámbito educativo, según explicó el portavoz del grupo, Fernando Giner, que detalló que las ayudas alcanzan los 29.847,94 euros.

El representante de Ciudadanos censuró la actuación del tripartito que, en la última junta de gobierno, dio luz verde a la concesión de estas ayudas dentro de la línea de subvenciones del proyecto 'Ciudad educadora' impulsado por la concejalía de Educación que dirige María Oliver y que se celebró entre el 30 de noviembre y el 4 de diciembre.

Sin embargo, según esta formación, algunos de los proyectos no están relacionados, como los 11.479,59 euros que recibirá la Coordinadora per l'ensenyament en valencià por las XXX Trobada d'Escoles en valencià. Los otros dos proyectos son un pack de películas de la Fundación Escola Valenciana (8.418,37 euros) y cuentos de la Fundació Sambori (9.949.98 euros). «Estos expedientes, y en concreto el de Escola Valenciana, han contado con numerosas objeciones por parte de la Intervención General», explicó Giner, que también detalló que no tienen acceso a algunos documentos y, por ello, «hemos solicitad el expediente completo de forma física».

Los tres proyectos representan el 30% del total del presupuesto de subvenciones que, según las bases publicadas por el Consistorio, debían beneficiar a asociaciones de padres y madres, centros educativos o entidades sin ánimo de lucro de promoción de la infancia y la adolescencia.