Cientos de mascotas acuden a la bendición de San Antonio Abad en la calle Sagunto

A pesar de la lluvia y la bajada de temperaturas, con la ola de frío en ciernes, cientos de personas acudieron, como cada 17 de enero, fieles a su cita con la festividad de San Antonio Abad en la calle Sagunto de Valencia. Perros, gatos, conejos, cobayas, peces y otros animales recibieron la bendición en una tradición que se celebra en la capital del Turia y en decenas de localidades valencianas.

“Vengo a que le den la bendición a Toby, mi perro; venimos todos los años, y esto es para él y todos los animales”, aseguró Rebeca Valladolid, vecina de Valencia. “También para dar ejemplo de que cuando se tiene un animal hay que cuidarlo, es uno más de la familia, no es un juguete”, añadió.

“Le hemos traído para que le bendigan, porque ha estado malito; tiene diabetes, y hay que pincharle con frecuencia, y lo hemos pasado un poco mal”, señaló Sonia Sánchez, vecina de Valencia. “Es como si fuera mi hermano, es parte de mi familia”, agregó.

“Pasó una operación muy grave este pasado verano, y por suerte salió; queríamos venir a agradecerle al santo, y vivir esta fiesta de los animales”, relató Manuel S. respecto a su perro. “Nació en casa, y le quiero como si fuera mi hijo”, indicó.

“Me he levantado a las siete para bautizar a mis perros para que tengan salud todo el año y no les pase nada”, comentó Mª José Sanchis, vecina de Godelleta. “Mis perros son lo máximo, mucho más que personas; son los que están siempre, en lo bueno y en lo malo, no te piden nada a cambio”, añadió.