Denuncian malos olores y heces de una colonia de gatos en Orriols

Los vecinos de Padre Viñas no pueden soportar los problemas sanitarios que están generando docenas de gatos en esta calle del barrio de Orriols. Los residentes aseguran que hay una vecina, que no es alimentadora de colonias reconocida por el Ayuntamiento, que está dando comida a los felinos del barrio en su propia casa y esto está generando verdaderos problemas de convivencia en una zona con casas de planta baja y un piso y galerías y terrazas comunicadas.

Los vecinos más próximos al foco del conflicto aseguran que «no se puede ni pasear por la acera de esta calle porque cuando pasas cerca de la casa donde están alimentando a los animales el olor a orín es penetrante. No se puede estar». Pero la cuestión no afecta sólo a los viandantes, que procuran no transitar por este punto, sino que los vecinos de alrededor tienen que tener las ventanas cerradas «porque el aire no se puede respirar», afirman.

Pero los malos olores no son los únicos inconvenientes, «la persona que les está alimentando les deja entrar en la propiedad y en la terraza y está toda la zona llena de moscas e insectos. No dejamos ni a nuestros hijos y nietos ni salir a nuestras galerías porque estos animales seguro que tendrán todo tipo de parásitos», indica uno de los afectados.

Afirman que al parecer algunos de estos animales no están esterilizados, «y oímos a las crías maullar. Habrá que controlar la población de estos gatos porque estamos llegando a situaciones insostenibles y cada vez hay más felinos».

Los vecinos llevan meses denunciando el tema en el Ayuntamiento, pero todavía no se ha solucionado el asunto y, «si no se actúa ya, no descartamos tomar alguna medida coercitiva, incluso salir a la calle porque nos sentimos indefensos». Fuentes de la Policía Local aseguran que los agentes han intervenido varias ocasiones, pero están esperando a que el área de Sanidad termine de elaborar un edicto para poder ejecutar la entrada en la vivienda.