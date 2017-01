Fuset replica que presenta menos facturas sin justificación previa que el PP

El concejal de Fiestas Pere Fuset respondió ayer a las críticas del popular Félix Crespo en relación a las facturas abonadas sin el correspondiente procedimiento de fiscalización previa tras el reconocimiento de pagos aprobado el viernes por valor de 127.312 euros, que se refieren a actos del año pasado. El edil explicó que se trata del último abono correspondiente al ejercicio anterior y afeó al PP que la cuantía global que se afrontó en 2016 fue menor que la media acumulada en los mandatos de Crespo.

En concreto, las facturas de la concejalía sin control fiscal previo ascendieron a 646.825,19 euros, un 8% del presupuesto total. «Estamos muy lejos del 17% que suponían los contratos fiscalizados a posteriori respecto al total del presupuesto cuando la dirigía el señor Crespo», alegó Fuset. «En ninguno de los ejercicios logró unos datos tan bajos en reconocimientos de obligaciones. En 2008 tramitó 669.682,61 euros sin fiscalización previa, en 2009 814.122,28, en 2010 superó el millón y en 2011 batió su récord alcanzando los 1.237.688,6. Resulta muy cínico criticar nuestra gestión cuando es consciente de que estamos haciendo más y gestionando mejor», alegó Fuset.

Hay que recordar que Crespo criticó que se haya convertido «en norma» el hecho de no conocer en tiempo real el gasto que realiza la concejalía y haya que esperar a «descubrir gastos y facturas en las juntas de Gobierno celebradas meses después».

Fuset también señaló que «en muchos casos resulta imposible no recurrir a este tipo de contratación por diversos motivos: no se llega a tiempo a tramitar por la vía normal ciertos expedientes, bien por acumulación o falta de personal derivada de las políticas de recortes del PP, bien porque se trata de imprevistos que han de solucionarse en el último momento o porque alguna empresa contratada no presenta la factura en tiempo y forma».