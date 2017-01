María José Carrascosa, la abogada valenciana que ha permanecido nueve años presa en Estados Unidos por un litigio judicial por la custodia de su hija, ha pasado otra Navidad lejos de la menor. La adolescente, de 16 años, sigue viviendo y creciendo en Valencia con una madre a distancia a la que ve y escucha por 'Skype', bajo el abrigo familiar de unos abuelos que anhelan el regreso.

En abril de 2015 se abrió una luz al final del túnel para Carrascosa al obtener al libertad condicional y abandonar la cárcel. Pero la letrada saluda el nuevo año todavía en tierras americanas y con la pretensión de «resolver asuntos legales» para intentar regresar a Valencia completamente limpia de cargos, como confirmaron fuentes próximas a la letrada. «Aún no sabemos cuándo podrá ser, no se lo puedo decir, la verdad... esperamos que por fin este año», anhela con fervor su madre Maruja. «A ver si con Trump cambian las cosas y pronto vuelve a casa», clama Pepe, su padre, que no se atreve a anotar una fecha en el calendario para ese día.

Mientras, su hija ultima la publicación de un libro que aún no tiene editor ni está en las tiendas. Ni físicas ni virtuales. Eso sí, se puede reservar en la web impulsada por Carrascosa y, como si de un drama de cine se tratara, tiene hasta 'trailer' en Youtube. Es 'A broken American Dream' (Un sueño Americano Roto). La obra se presenta como «un prometedor bestseller» que describe los años más duros de su vida. Narra todos los problemas con la justicia norteamericana después de que decidiera traerse a Valencia a su hija sin la aprobación de su expareja, el estadounidense Peter Innes, pero con el amparo de los juzgados valencianos en relación a la custodia.

Ahora Carrascosa vive en New Jersey, «entregada al libro y a resolver sus asuntos judiciales», como describieron las mismas fuentes. A través de su plataforma en internet, se presenta como activista en favor de los derechos humanos y se ofrece para impartir conferencias o prestar ayuda a víctimas. De hecho, ha fundado el Carrascosa's Movement For Women & Children's Human Rights and Justice, llamado a ser «una organización internacional dedicada a la defensa de los derechos de este colectivo en todo el planeta».

Su última reivindicación llegó poco antes de Navidad, con una indignada carta al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y a Ciudadanos, escritos a los que ha tenido acceso este diario. «Quedo a la espera de su grata llamada a mi familia y a mí para darme la noticia de que ha llamado al presidente Obama. Sabe que tengo razón y es lo que procede», planteaba en un correo electrónico enviado el 23 de diciembre. «Le ruego que no obvie esta causa, esta tragedia y haga lo que está mandado a hacer como presidente», exigía antes de felicitar la Navidad a Mariano Rajoy.

Carrascosa desea en su escrito que el presidente interceda en su caso, al entender que ha sido «perseguida, juzgada y condenada con pruebas falsas». Reclama «que se anulen los procesos y desestimen los cargos contra mí». Y concluye con duras palabras: «Mirar hacia otro lado e ignorar esta situación es convertir el Gobierno Español en accesorio y testigo pasivo de mi prolongado secuestro».

Ciudadanos respondió recordándole que tanto el Gobierno como el consulado en Nueva York han dedicado «enormes esfuerzos pese al escaso margen de maniobra».