Grezzi dice que denunciar infracciones, como hacía él, es «de extrema derecha»

valencia. La difusión y denuncia del vídeo en el que el concejal de Movilidad Sostenible, Giuseppe Grezzi, aparece en bici con una mano en el manillar y otra con el móvil es «cosa de la extrema derecha», según explicó ayer el edil. Su afirmación llama poderosamente la atención, toda vez que Grezzi, asesor de Compromís durante el último mandato de Rita Barberá, denunció en varias ocasiones las infracciones de los coches oficiales del equipo de Gobierno, como aseguran distintas fuentes municipales consultadas por este diario, lo que atestiguan también entradas del propio blog personal del concejal Grezzi.

El edil rompió ayer su silencio una semana después de que LAS PROVINCIAS publicara el vídeo en el que presuntamente incumplía varias normas de circulación. Lo hizo en una rueda de prensa para presentar las obras del anillo ciclista y su nueva página web. Visiblemente tenso, Grezzi se remitió a las palabras del alcalde Ribó que el lunes dijo que si había de ser sancionado lo sería. Lo hizo, eso sí, tras criticar a la oposición que pide su dimisión al preguntarse, y responderse, sobre quién la exige. «Un concejal imputado por corrupción», dijo, en referencia al edil Alberto Mendoza, del grupo municipal popular.

«Hay un procedimiento sancionador y como cualquier otro ciudadano se me tiene que aplicar la ley y no voy a ser menos porque tengo máximo respeto a la legalidad», señaló Grezzi respecto a los trámites iniciados por una denuncia de Luis Salom. La concejalía que dirige Carlos Galiana, por cierto, pedirá un informe a la Policía Local. «Si he cometido una infracción, que se me sancione, lo dijo el alcalde y en eso estoy», indicó el concejal, antes de añadir una «reflexión». «Esto es una cosa que viene de la extrema derecha que les gustaría que en Valencia se hablara de otra cosa y no se habla de otra cosa que de este tema», señaló, refiriéndose aquí al anillo ciclista. «Pero la extrema derecha ya no manda en esta ciudad. ¡La extrema derecha ya no manda en Valencia! Así que no vamos a alimentar más este asunto», concluyó el concejal.

Pero su afirmación llama la atención porque durante el anterior mandato Grezzi fue el auténtico azote del gobierno del PP, cuyas presuntas infracciones al volante de coches oficiales denunció en muchas ocasiones, según fuentes municipales. Para muestra, un botón. En su blog personal hay una entrada del 21 de febrero de 2014. En ella, Grezzi relata cómo un policía le identificó por fotografiar coches oficiales que estaban mal aparcados a la puerta del Hotel Westin, junto a Mestalla. Al acto, celebrado en honor del nuevo cónsul de Corea del Sur en Valencia, acudió la entonces alcaldesa, Rita Barberá, y varios conselleres del PP como Isabel Bonig o Serafín Castellano.

En su entrada, Grezzi hace la siguiente reflexión sobre el presunto incumplimiento de las normas de circulación de los coches oficiales: «Poco importa que se salten las ordenanzas de circulación, cometiendo infracciones, y que no se les multe, y el abuso de privilegio y de autoridad, mientras que al común mortal se les caería el pelo por dejar su coche aparcado así». «Ay amigo», remata Grezzi, «hay clases y clases, y ellos son de la casta», en referencia a los cargos públicos del PP que acudieron aquel día al acto celebrado en el hotel Westin.

Más críticas de la oposición

El concejal del grupo municipal popular Alberto Mendoza manifestó su rechazo a las declaraciones de Grezzi. «Le ciega la soberbia y sigue ofreciendo su cara más sectaria y dogmática. Es un hombre anclado a sus prejuicios y no tiene más discurso que el resentimiento», aseguró Mendoza, que insistió en que las declaraciones de Grezzi «son siempre insustanciales y cuando dice cosas como que la extrema derecha ya no gobierna en esta ciudad, lo único que consigue es provocar hilaridad».

Por su parte, el concejal de Ciudadanos Narciso Estellés aseguró que el problema de Grezzi es «la mala gestión de la movilidad en Valencia». «Ya lo dijimos en el último pleno, donde pedimos reprobar su gestión. La criminalización continua del conductor de vehículo privado y el malestar que ha creado desarrollando su plan a espaldas de los valencianos debe finalizar ya», explicó el edil de Ciudadanos.