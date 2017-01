El Clínico aloja a 30 pacientes en pasillos tras quedarse sin camas para ingresos

Los hospitales valencianos soportaron ayer una elevada presión asistencial en las salas de Urgencias como consecuencia de la ola de frío de los últimos días. Las bajas temperaturas y los primeros pasos de la gripe han traído consigo numerosas complicaciones respiratorias que aquejan, sobre todo a pacientes de avanzada edad y con diversas patologías. Y con todo ello no sólo las salas de atención urgente se han llenado, lo mismo ha ocurrido en las plantas de hospitalización.

El Clínico de Valencia fue ayer uno de los más afectados hasta el punto de que durante la noche del lunes al martes, 30 pacientes se quedaron en los pasillos pendientes de una cama libre para ingresar en planta, según denunció el sindicato CSIF

También la formación UGT mencionó esta circunstancia y añadió que en las instalaciones de la avenida Blasco Ibáñez se habían habilitado seis camas 'C', lo que supone el ingreso de tres pacientes en habitaciones previstas para dos plazas. Además recordaron que también los profesionales enferman y que una docena de trabajadores del Clínico están de baja, circunstancia que a juicio de José Santamaría, de UGT, empeora la situación «porque el personal que queda sufre sobrecarga de trabajo».

La Conselleria de Sanidad confirmó las dificultades con la que ayer se encontró este centro sanitario. De hecho, aseguró que la ocupación era «muy elevada» hasta el punto de que las seis camas «supletorias» habilitadas en el área de Neumología se llenaron. Ya el lunes tuvieron que recurrir a habilitar las conocidas como 'camas C'.

Descenso de temperaturas

La presencia de pacientes en Observación a la espera de una plaza libre en una habitación de planta para quedar ingresados se repitió a última hora de la mañana. De hecho el departamento autonómico aseguró que a las dos y media de la tarde 12 enfermos se enfrentaban a su enfermedad en esas circunstancias.

Las instalaciones de la avenida Blasco Ibáñez habían vivido con normalidad las fiestas navideñas. Pero la situación ha cambiado esta semana, en los últimos días «debido al descenso de temperaturas, complicaciones respiratorias y descompensaciones de pacientes pluripatológicos se están produciendo más ingresos», aclaró la conselleria aludiendo a una situación que también afecta al resto de centros sanitarios.

CSIF recalcó que los pacientes no sólo pasaron la noche en pasillos, «un lugar de tránsito donde no deberían permanecer más de un par de horas», sino que, además, las camas se colocaron «pegadas» impidiendo garantizar la intimidad. A juicio de esta formación, la realidad que afronta el Clínico responde a la «falta de planificación, elevado índice de saturación y retraso en algunas altas». Reclamaron a la dirección del centro más medios y no dejaron de recordar que «no está finalizada» la sala de preingreso de pacientes que contará con 10 camas.

En el caso de La Fe la asistencia urgente se disparó ayer un 13%, tal como informó la Conselleria de Sanidad, después de que el lunes se confirmara en el mismo hospital un incremento del seis por ciento. Las atenciones se repartieron en las áreas de adultos, pediatría y maternidad, si bien la razón que acercó a las puertas de Urgencias de la avenida Abril Martortell a un mayor número de valencianos fue el padecimiento de algún problema respiratorio.

Desde La Fe confirmaron que en torno a las dos de la tarde no había pacientes en Urgencias pendientes de cama para quedar ingresados en planta, sin embargo CC.OO aseguró que a primera hora de la mañana «cinco personas permanecían pendientes de cama», cifra que en torno al mediodía «se había elevado a 14». La misma fuente aseguró que el lunes contabilizaron 800 atenciones urgentes, «casi todas derivadas de problemas respiratorios y en gente de edad avanzada».

El mismo perfil describía a los enfermos que se acercaron hasta el Hospital Doctor Peset, donde el flujo de visitas a Urgencias continuaba siendo «alto». Sanidad, como ya había señalado el lunes, reiteró que las atenciones diarias en esta unidad superaban -entre 25 y 30 pacientes- las habituales en una jornada de esta época del año. Hasta las dos de la tarde pasaron por los boxes de Urgencias 195 personas, de las que ingresaron 46. La nota más llamativa de este centro sanitario ha sido el incremento, en un ocho por ciento, de las hospitalizaciones. Las 18 camas que este hospital habilitó el lunes tras acometer obras de mejora ya estaban ayer ocupadas, según denunció UGT. Pese a la elevada presión asistencial y la «alta ocupación» reconocida por Sanidad, no quedaron enfermos pendientes de una plaza libre.

El boletín informativo semanal que da a conocer la evolución de la gripe entre los valencianos se hace público los miércoles, por tanto se espera para hoy. El anterior, correspondiente a la última semana de 2016, ofreció un resultado de 50,4 afectados por cada 100.000 habitantes, registro que siendo bajo suponía duplicar los infectados por el virus de la semana anterior y apunta el inicio del ascenso. La mayoría de los afectados, un 96%, son personas no vacunadas. Hasta el lunes 676.000 valencianos se habían administrado el antiviral en un periodo de vacunación abierto hasta el día 31. Sanidad adquirió 750.000 dosis.