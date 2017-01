Joan Ribó insta a la Policía Local a «funcionar» y sancionar a Grezzi

El alcalde de Valencia, Joan Ribó, lo dijo ayer bien claro. Si el concejal de Movilidad Sostenible, Giuseppe Grezzi, ha cometido una infracción por grabarse con el móvil mientras circulaba en bicicleta por un nuevo tramo de carril bici, tendrá que ser sancionado. Ribó apuntó que Grezzi «tiene que cumplir las normas», y matizó: «Como cualquier otro ciudadano o cargo público». «Tiene que funcionar la poolicía y plantear las sanciones que correspondan», indicó.

El alcalde no dudó ni un minuto ayer en afirmar que Grezzi, «igual que cualquier otro concejal, igual que el alcalde e igual que el cardenal, tiene que cumplir las normas». Acto seguido instó a la Policía Local a que actúe. A pesar de que Ribó no respaldó esta manera de actuar, porque el concejal no respetó las normativas de circulación en el vídeo que publicó en primicia LAS PROVINCIAS, aclaró que es un tema puntual y que no ha perdido la confianza en la gestión de Giuseppe Grezzi.

A la pregunta de si esta infracción iba a tener consecuencias a nivel político, Joan Ribó evitó pronunciarse y en cambio aseguró que sí avala su gestión al frente de Movilidad, aunque no son pocos los colectivos vecinales que lamentan la toma de decisiones del concejal sin contar con el consenso o visto bueno de estas organizaciones. Ribó comentó que «una cosa es este incidente y otra es su gestión. Creo que está haciendo una buena gestión en Movilidad y está comenzando a tener una plasmación concreta en el anillo ciclista que creo que él estaba grabando, aunque yo no tengo la seguridad de que él estaba grabando el famoso vídeo», dijo Ribó, pese a que en la grabación en cuestión se ve a Grezzi girar el móvil y filmar su propio rostro. En la sombra que proyecta, además, se le ve claramente utilizando el móvil con una mano mientras con la otra controla el manillar de la bicicleta durante todo el trayecto.

Cabe recordar que el Consistorio ya ha recibido al menos una denuncia para que la concejalía de Procedimiento Sancionador que dirige Carlos Galiana inicie los trámites para investigar el vídeo en cuestión. Aunque la concejala de Policía Local indicó que el cuerpo municipal no puede investigar unos hechos sin denuncia, lo cierto es que el informe de la Policía Local que emitirá si así lo considera el instructor del caso que determine Procedimiento Sancionador no es vinculante. Fuentes policiales aseguraron, asimismo, que con el vídeo únicamente será complicado sancionar a Grezzi porque no se le ve «desde fuera», conduciendo de manera temeraria.

Mientras hasta el alcalde se ha pronunciado al respecto, el concejal Grezzi mantiene un silencio casi hermético. LAS PROVINCIAS intentó ayer, como lleva haciendo desde la pasada semana, recabar la opinión del concejal respecto al vídeo y disponer, así, de la versión del protagonista de la grabación, pero él derivó la consulta a los servicios municipales de atención a los medios de comunicación que no respondieron en toda la jornada. Grezzi sí ha hablado en redes sociales, donde ha estado muy activo desde el pasado miércoles. En Twitter, sin ir más lejos, ha retuiteado varios tuits que defendían su actuación y el pasado sábado publicó un tuit en los que aseguraba: «Era una especie de inauguración informal, una situación especial, en grupo de ciclistas, casi a paso humano». Sin embargo, el Reglamento General de Circulación no hace distinción en lo referente a la velocidad del conductor cuando comete la infracción. Tanto es así que el uso de móvil está prohibido incluso con el vehículo parado en un semáforo.

Ribó defiende la gestión

El alcalde Ribó, por su parte, defendió la gestión de Grezzi. Se centró en el nuevo carril bici del anillo interior y dijo que «en pocos meses tendremos en toda la ciudad el primer anillo ciclista, con un carril bien hecho y sin las apreturas del programa anterior», en referencia al proyecto impulsado por el PP. Añadió que era «un paso adelante muy significativo. Estoy contento y satisfecho, entre otras cosas, porque yo soy ciclista. Y mucha gente me lo está diciendo».

Para dejar claro su apoyo incondicional a Grezzo, al que no ha apartado de sus funciones a pesar de la infracción cometida, Ribó aseguró que el modelo de movilidad que desarrolla la concejalía que dirige Grezzi se hace «con un planteamiento universal». Añadió que «cualquier ciudad del mundo está apostando por una movilidad sostenible, distribuyendo la forma de movilidad entre lo que era privilegiado, como es el coche privado, y otras formas de movilidad como las bicis o el transporte público».

Ante las críticas de los vendedores del Mercado Central por las restricciones del tráfico en María Cristina, que limita la afluencia de clientes, Ribó contestó que «ya es una historia muy vieja. Desde que se puso el semáforo ya no se oyen críticas. El tema se ha normalizado».