Giuseppe Grezzi dice que la denuncia de la grabación mientras conduce en bici «es cosa de la extrema derecha»

El concejal de Movilidad Sostenible del Ayuntamiento de Valencia, Giuseppe Grezzi, ha dicho que el vídeo en el que circula con una mano en el manillar y con la otra sosteniendo un móvil en el que graba un recorrido por el carril bici es "cosa de la extrema derecha". "La extrema derecha ya no manda en esta ciudad", ha indicado el edil.

Visiblemente tenso, Grezzi se ha remitido primero a las palabras del alcalde Ribó que ayer dijo que si había de ser sancionado lo sería. Lo ha hecho, eso sí, tras desacreditar a la oposición que pide su dimisión al preguntarse, y responderse, sobre quién la exige. "Un concejal imputado por corrupción", ha dicho, en referencia al edil Alberto Mendoza, del grupo municipal popular.

"Hay un procedimiento sancionador y como cualquier otro ciudadano se me tiene que aplicar la ley y no voy a ser menos porque tengo máximo respeto a la legalidad", ha señalado Grezzi durante una rueda de prensa en la que ha presentado las futuras obras del anillo ciclista y una nueva página web. "Si he cometido una infracción, que se me sancione, lo dijo el alcalde y en eso estoy", ha indicado el concejal, antes de añadir una "reflexión". "Esto es una cosa que viene de la extrema derecha que les gustaría que en Valencia se hablara de otra cosa y no se habla de otra cosa que de este tema", ha señalado, refiriéndose aquí al anillo ciclista. "Pero la extrema derecha ja no manda en esta ciudad, así que no vamos a alimentar más este asunto", ha concluido.