Patrimonio olvidado

valencia. Una fiesta ilegal en los túneles de la línea T2 la pasada Nochevieja puso de nuevo sobre la mesa la situación de abandono en que se encuentra esta infraestructura que debía conectar el barrio de Nazaret y la zona de la Ciudad de las Ciencias con el centro y el norte del cap i casal. Su ejemplo no es el único que existe en la capital del Turia pues son varias las obras que están paralizadas o sin uso por no contar con presupuesto, como la T2; no tener concretadas sus funciones, como la Casa del Agua del antiguo cauce del río; o las trabas burocráticas entre distintas administraciones, que es el caso del mirador de la avenida Cataluña o el polideportivo de Nou Moles. Ejemplos que esconden otra realidad en cifras: 231,5 millones invertidos en patrimonio público que están en el olvido.

El ranking lo encabeza la ampliación de la red de metro y tranvía. La entonces llamada T2 -ahora ya no existe en los planos de Metrovalencia-, cuya primera piedra de las obras se colocó hace justo ahora una década (estuvo a cargo de Rita Barberá y de José Ramón García Antón), se ha convertido en el gran agujero sin solución para la Generalitat en Valencia, que tanto ahora como con el Consell anterior apuntaba al Gobierno central como solución para poder concluir la actuación,

Con una inversión prevista de unos 150 millones, las obras que están ejecutadas del tramo entre Nazaret y la calle Alicante supusieron un desembolso de 120 millones, entre el coste de los trabajos, el pago aplazado y los intereses así como los contratos de mantenimiento y seguridad o de reparaciones (20.000 euros costaron unas filtraciones en la estación del Mercat) que se han tenido que acometer. Cifra a la que habría que sumar 51 millones de dicha estación, que está sin conectar.

La subasta de la finca del IVVSA en Sociópolis quedó desierta a pesar de rebajarse el precio

Paralizada desde 2011 por falta de financiación, entre los planes del actual Consell no figura su puesta en marcha a pesar de las peticiones de los vecinos y comerciantes, que esta misma semana volvían a reclamar la apertura del tramo construido, donde todavía falta la superestructura, electrificación y señalización. «Sería una consellera imprudente si anunciara que se retoman las obras», apuntó la responsable de Obras Públicas, María José Salvador, el pasado julio. «Recuperar esa línea es inasumible», apuntó hace unos meses y cifró en 190 millones su reanudación y apertura.

Fondos europeos

De ahí que la Cámara de Contratistas de la Comunitat Valenciana plantee a la conselleria que mire a Europa y al Plan Juncker de inversiones para solicitar fondos que permitan reanudas las obras. «Podría ser la solución, especialmente si tenemos en cuenta que su entrada en funcionamiento contribuiría a las políticas de movilidad y al fomento del transporte público», apuntó el director-gerente de la entidad, Manuel Miñés, que también esboza la propuesta de la colaboración público-privada.

Habrá que esperar al pronunciamiento de Salvador para conocer si la postura de la Generalitat ha variado. Esta misma semana el grupo del PP en Les Corts solicitaba la comparecencia de la consellera para que diera explicaciones. También el grupo de Ciudadanos reiteraba su petición de poder visitar el tramo construido para comprobar su estado, tras una primera denegación hace meses.

Su portavoz, Fernando Giner, denunciaba «la dejadez» que han propiciado tanto el Consell como el Ayuntamiento y que llevó incluso a la retirada de los raíles del tranvía por la degradación del asfalto y el robo del material. «El abandono ha llegado a extremos inaceptables. Ribó se ha instalado en la comodidad de pedir al Gobierno central mientras no presiona al Consell. Las obras de la T2 son responsabilidad de la Generalitat y Ribó debe presionar a Mónica Oltra para que la conselleria finalice las obras», criticó Giner.

El portavoz de esta formación recordó también cómo en el pleno municipal de noviembre presentaron una moción para instar a la reanudación de los trabajos que el tripartito modificó en otra alternativa para pedir esa reanudación «cuando se disponga de una financiación adecuada por parte del Estado».

La finca que nadie quiere

Otra 'patata caliente' de la Conselleria de Obras Públicas en el cap i casal es la finca de 184 viviendas que el antiguo IVVSA (ahora EIGE) tiene en Sociópolis y cuyas dos torres a medio hacer en la entrada de La Torre son un claro ejemplo de la burbuja inmobiliaria de los últimos años.

Aunque este proyecto urbanístico que combinaba viviendas con equipamientos sociales, jardines y huertos urbanos se ha reactivado con la construcción de algún edificio, la conselleria no ha logrado deshacerse de un inmueble cuya ejecución se paralizó casi a la par que la T2. Así, fue en 2010 cuando, ante la demora de la entidad pública en pagar, el contratista abandonó.

Este edificio, cuya construcción se adjudicó por 16 millones, salió a subasta a mediados de 2015 con un precio inicial de 6,9 millones, que bajó hasta los 4,24 millones en la última ronda. Pero ninguna promotora se interesó por la parcela de más de 3.000 metros cuadrados. La previsión de la conselleria era destinar ese dinero a las obras de urbanización pendientes. Al no lograrlo, el EIGE alcanzó un acuerdo con el Ayuntamiento para destinar una partida de 2,5 millones para estos trabajos mientras se busca una solución consensuada para reactivar Sociópolis.

También paralizado se encuentra el polideportivo del barrio de Nou Moles, donde los vecinos han salido varias veces a protestar en la calle para reclamar su finalización. Su caso está salpicado de vaivenes de inicio y paralización por desacuerdos entre la empresa adjudicataria y la Conselleria de Educación, que es la responsable de su construcción aunque luego lo gestionará el Consistorio de manera directa o mediante concurso a una empresa.

Finalización «urgente»

La primera piedra de este centro se puso en 2011 y debía estar concluido en 18 meses. Con una inversión pública de 13 millones, la obra sigue siendo una estructura de hormigón de la que emergen pilares que siembran el desconcierto entre los viandantes que bordean con peligro la valla por la calle Burgos, ya que invade la acera y la calzada en todo el perímetro. Aunque el alcalde, Joan Ribó, consideró en septiembre de 2015 «urgente» la finalización de este polideportivo, no ha habido avances, de ahí el malestar vecinal.

Como tampoco los hay en otro edificio que desafía a los conductores que acceden a Valencia por la V-21. Es la torre mirador de la avenida Cataluña, que sigue cerrada con sus 45 metros de altura, sus 26 millones de inversión y su ascensor averiado prácticamente desde su apertura en 2009. Desde entonces el Ministerio de Fomento -encargado de la obra- no ha logrado traspasarla al Ayuntamiento, que alega problemas en jardinería y alumbrado para no hacerse cargo del costoso mantenimiento de este punto en tierra de nadie.

En desuso sigue también la Casa del Agua, ubicada en el tramo 2 del jardín del Turia y abandonada desde hace una década a a su suerte a pesar de haber costado 2,36 millones en la década de los ochenta. Ha sido víctima del vandalismo y de okupas, lo que ha generado su degradación. El Ayuntamiento anunció en septiembre de 2015 un estudio para buscar usos a la edificación de Campanar pero sigue cerrada.

Al listado del patrimonio hay que sumar otros 3,2 millones de las escuelas infantiles municipales de Periodista Ros Belda y Massarrojos, cuyos concursos de adjudicación por gestión indirecta se paralizaron hace dos años sin registrarse ningún movimiento desde entonces.