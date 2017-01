La conselleria estudia recuperar la asignatura de Educación para la Ciudadanía

La Conselleria de Educación modificará este año las normativas que regulan los currículos de Primaria y Secundaria, que recogen la distribución horaria y las diferentes asignaturas a cursar en cada etapa. El objetivo es aplicar cambios en la organización heredada del PP y se aprovechará para abrir debates como la conveniencia de introducir la asignatura de Educación para la Ciudadanía, implantada con la LOE socialista en los últimos cursos de Primaria y ESO y que fue muy criticada por la oposición popular y por parte de la comunidad educativa, pues consideraban que suponía una vía de entrada de cuestiones ideológicas en las aulas. Con la llegada de la Lomce, del PP, fue derogada.

Hay que tener en cuenta que la actual ley orgánica da cierto margen a las comunidades a la hora de crear asignaturas, denominadas de libre configuración autonómica. De hecho, en regiones como Andalucía o Aragón la citada materia se ha mantenido e incluso ampliado a etapas como el Bachillerato. En la Comunitat se aprovechó esta posibilidad normativa para impartir Cultura Valenciana en 5º de Primaria y para dejar dos sesiones semanales en las que los centros reforzaban, a su elección, áreas instrumentales.

La intención de cambiar los decretos de currículo ya se trasladó el pasado octubre a los sindicatos docentes en una reunión sobre los temas a negociar durante el curso. Ayer, en una entrevista concedida a Europa Press, el secretario autonómico Miguel Soler profundizó en la cuestión. Además de «abrir el debate» sobre las asignaturas de carácter regional, dijo que las modificaciones buscan «aumentar la autonomía de los centros escolares a la hora de concretar el horario».

La idea es que las escuelas tengan más potestad de organización a nivel general para decidir el peso de las asignaturas sin bajar del mínimo establecido. Puso como ejemplo los idiomas, en relación a la introducción, dentro del nuevo modelo lingüístico, de una materia para la práctica oral del inglés. Con la revisión normativa se podrían dedicar más horas semanales a la misma.

Soler también dejó claro que no se va a entrar en la modificación de los contenidos de las áreas. «Sería una barbaridad hacer cambios en Matemáticas, Lengua o Historia y la intención no es marear ni a los alumnos ni a los profesores», dijo. También se refirió a la asignatura Cultura Valenciana, de la que dijo que habrá que debatir «si continúa existiendo o no», y planteó también la opción de dar más peso a Filosofía en Bachillerato, que sólo se oferta en 1º y no en 2º, como sucedió hasta el curso pasado.

En la entrevista, Soler también se refirió a la futura Ley Valenciana Integral de Educación, que se prevé negociar a lo largo del año y realizar el pertinente proceso parlamentario para que dé «marco» a todas las normativas del sector.