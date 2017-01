El Ayuntamiento de Valencia clausura un circo la tarde de Reyes por defiencias en las salidas de emergencia

La concejalía de Vía Pública, con un informe de Bomberos en la mano, decretó el pasado jueves la clausura del Circ de Nadal, situado en la avenida Maestro Rodrigo, por «graves deficiencias» en las salidas de emergencia y en la iluminación de la zona exterior del circo, tal como pudo saber este diario.

El gerente de la empresa que gestiona el Circ de Nadal, Eduard Belltall, explica que en la tarde de Reyes, a las 16 horas y a apenas media hora de que comenzara la primera función de la tarde, agentes de la Policía Local se personaron en el circo e instaron a los encargados a clausurarlo. Lo hicieron con unas 800 personas, según Belltall, ya en las inmediaciones de la carpa. El motivo fue que había una orden de cese inmediato de actividad dictada por la concejalía de Vía Pública que dirige Carlos Galiana por «graves deficiencias».

«No entendemos nada, ya las subsanamos en su momento», comenta Belltall. De hecho, según el abogado Juan Ramón González, que «entre hoy y mañana», según Belltall, presentará una denuncia contra Galiana por prevaricación, el 3 de noviembre de 2016 pidieron permiso para instalar el circo. Les fue concedido el día 11 del mismo mes. El día 21, tras una visita de los inspectores de Vía Pública y de Bomberos, les fueron solicitadas ciertas modificaciones «en cuanto a superficie alumbrada, señalización y evacuación de personas». Esos cambios se realizaron y el día 23 de diciembre dan traslado al Consistorio de que las deficiencias habían sido subsanadas.

Y no reciben ninguna respuesta más, según Belltall y su letrado, hasta el mismo jueves, cuando se ordena el cierre por «incumplimientos generales» y porque los planos adjuntados por el Circ de Nadal «no tienen escala ni amplitud suficiente para comprobar las vías de evacuación del circo», con aforo para 980 personas y que tenía, según Belltall, todas las entradas vendidas para las diez funciones de este fin de semana. El gerente de la instalación asegura que son los días «de más ocupación del año».

Ocho salidas de emergencia

El circo cuenta, como explicó el mismo gerente a LAS PROVINCIAS, con ocho salidas de emergencia: una en la entrada y otra en la entrada de artistas, así como tres salidas a cada lado de la carpa. Las salidas dan a la zona vallada situada en el exterior del circo, pero las vallas «se pueden retirar sin problemas» y dan directamente o a la avenida Maestro Rodrigo o a las calles Marín y Jorge Comín, indicó Belltall.

Aunque está cerrado, el Circ de Nadal no ha sido desmontado. «De aquí comen 35 familias, no nos vamos a rendir», aseguró el gerente. Ayer valoraban la posibilidad de presentar una denuncia contra Galiana y contra Bomberos en el juzgado de guardia, pero todo parece indicar que lo harán el próximo lunes. «Pensamos que lo ha hecho a sabiendas, porque enviamos la documentación y no nos ha respondido», lamentó Belltall.