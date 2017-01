«Me entregaron dos inyecciones caducadas»

A finales de diciembre y tras unas pruebas médicas, a Rafael Miró, vecino de la calle Perfecto de Valencia, le recetaron Sintrom y dos inyecciones de anticoagulantes para mejorar su circulación sanguínea. Sin embargo, este residente todavía no sale de su asombro: los dos viales que le entregaron en el centro de salud de Fuente de San Luis el pasado 2 de enero estaban caducados desde el pasado mes de agosto.

Ese mismo día, como él mismo narra a LAS PROVINCIAS, llegó a casa y se administró la primera de las inyecciones. «Cuando llegó mi hijo las miró y me dijo que no me pusiera la otra, que estaban caducadas», explicó.

Detalle de la fecha de caducidad, en la que se aprecia 08-2016 (agosto de 2016). / R.C.

Ante esta situación, Rafael se dirigió de nuevo al ambulatorio. «Cuando llegué, en la recepción me tomaron por loco, me dijeron que ellos no me habían dado eso», lamentó indignado. Sin embargo, esperó a poder hablar con el médico de cabecera. «Me dijo que no me preocupara, que al estar caducadas simplemente perdían efectividad, pero que no había riesgo. Fue a por otra con la fecha más avanzada y me dijo que lo resolvería», apuntó. Este vecino se pregunta que, al igual que a él, se pueden haber entregado medicamentos caducados a otros pacientes, por lo que éste es el motivo de querer realizar esta denuncia pública.

Por su parte, desde la Conselleria de Sanidad explicaron que «los centros de salud y los hospitales llevan un control periódico y obligado de la medicación que tienen almacenada para su administración a los pacientes». De hecho, indicaron, «desde el centro de salud Fuente de San Luis nos confirman que la última semana de cada mes se revisa toda la medicación y se comprueba el buen estado y la fecha de caducidad de todos los fármacos». Por tanto, «se ha revisado toda la medicación de ese centro y no hay un solo fármaco cuya fecha de caducidad haya expirado. Informan que, en concreto, los anticoagulantes caducan en agosto de 2018 y puede que haya existido un error de lectura». En la imagen, sin embargo, se aprecia perfectamente la fecha.

Aun así, añadieron, «el centro extremará aún más el control sobre los fármacos almacenados y lamenta lo ocurrido». También apuntaron que la medicación caducada no pone en riesgo la salud del paciente por el hecho de estar caducada pero sí pierde efectividad.