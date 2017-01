La eliminación de los bolardos en las calles del centro llena de vehículos las aceras

valencia. «Fue quitar los bolardos y llenarse de coches que paran durante un rato o estacionan casi todo el día». Así narran los vecinos la situación del centro tras la retirada de más de 650 postes en la ciudad. Esta decisión tomada por la concejalía de Movilidad Sostenible del Ayuntamiento de Valencia y por su regidor, Giuseppe Grezzi, pretendía «quitar obstáculos a los viandantes» y favorecer la peatonalización de la zona. Pero estorbos mayores han llegado que causan, además, el calvario de esos peatones que iban a ser beneficiados.

«Ahora todo vale. Ni calle sólo para peatones, ni un tráfico bien señalizado y controlado. Esta zona se hace intransitable», explica Rosario Miralles, vecina durante 40 años de la calle Serranos. «Esta zona que es tan frecuentada porque da a la Plaza de la Virgen o al museo del Almudín está en continuo caos. Los coches se suben a las aceras, la gente camina por el medio y las bicicletas circulan por todos lados. Esto necesita una reorganización del tráfico digna para la zona en la que nos encontramos», expresa Francisco Pastor, fiel visitante del museo.

El concejal encarga ahora a la Policía que evite y multe esta situación que antes «no ocurría», pero los comerciantes aseguran que «es incontrolable sin bolardos, porque estacionan a todas horas». «Yo no sé para que pago un vado en la zona si luego aquí se facilita que la gente pare por donde quiera. Me voy a ahorrar ese dinero y haré lo mismo. Aunque tantos coches por donde no toca perjudica a nuestros comercios e impiden muchas veces la entrada de clientes porque, simplemente, no tienen espacio para pasar», expresa el propietario de Micafé.

Estos estacionamientos ilegales que se pueden observar a lo largo de las diferentes calles, están provocando también la destrucción de los bordillos y el hundimiento de aceras de calles tan regentadas como Serranos, Almudín o Salvador. «La mayoría de ladrillos del suelo están rotos. Habitualmente vemos desde nuestra tienda como la gente se tropieza. El otro día una señora aterrizó en nuestra puerta y se lesionó», confiesa la propietaria de Casa Monet.

Esto está ocurriendo en el acceso principal de la zona turística del centro. Y es que ni los propios turistas que la frecuentan se libran de los tropiezos y eso indigna a los vecinos. «Si se buscaba que el turismo viniese, las calles tienen que estar decentes en primer lugar y luego bien organizadas, porque esto a veces entre los camiones de carga y descarga, que son enormes y se suben a las aceras, las motos y las bicis, parece la selva», añade un grupo de vecinas con sus carros de la compra al que subrayan que «son difíciles de manejar entre tanto obstáculo».

Pero los peatones no son los únicos que chocan contra las roturas del pavimento. Las bicicletas que circulan sin control y «a toda velocidad» son las que más caídas sufren. «Hay que tener cuidado porque si te arrimas al bordillo hay trozos partidos y sueltos que pueden provocar la caída, pero además la acera está hundida y muchas veces, como consecuencia, encharcada por el manguerazo que dan los de limpieza. Hay que ir con dos mil ojos a la vez tanto por el estado del suelo como por los coches que estacionan y circulan a la vez», alega Adrián Moreno, un ciclista de la zona, .

Hundimiento de la acera, ladrillos del suelo rotos, destrozo de los bordillos, desniveles y peligrosas aristas que ponen en peligro a los viandantes e incluso ciclistas de la zona. Los vehículos no sufren daños pero sí alguno que otro susto. Al tener obstruida la visibilidad con camiones o furgonetas estacionadas en las aceras, peatones y ciclistas saltan a la zona de circulación sin previo aviso (al ser consideradas calles «prácticamente» peatonalizas) y se dan de bruces con los coches.

«Ahora en Navidad, con tanta gente de compras, por aquí estos sustos suceden de manera frecuente», declaran los comerciantes de la zona que también aprovechan para reivindicar algún motivo navideño que decore la zona. «Antes teníamos un mercadillo navideño en la Plaza de Manises, pero ahora no tenemos ni eso, sólo una invasión de vehículos por las aceras».