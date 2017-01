Vecinos y comerciantes piden la apertura de la T2 entre Nazaret y la estación del Norte

valencia. Reanudar las obras y poner en marcha el tramo ya construido. Es la petición que lanzan los vecinos y los comerciantes de Valencia al Consell sobre la línea T2 de Metrovalencia, cuyas obras están paralizadas desde 2011 por falta de financiación y cuyos túneles fueron utilizados para celebrar una fiesta ilegal la pasada Nochevieja.

«Es la propuesta que mantenemos desde que la obra quedó parada porque entendemos que su puesta en marcha serviría para mejorar la conexión sur de la ciudad», explicó la gerente de la asociación de comerciantes del centro histórico y Ensanche, Julia Martínez, que añadió que su entrada en funcionamiento contribuiría a reducir los accesos de vehículos al centro de la ciudad y mejorar el transporte público.

De hecho, la entrada en servicio del tramo de la T2 entre Nazaret y la calle Alicante (muy próximo a la estación del Norte) es una de las reivindicaciones que los comerciantes incluyeron en el decálogo de necesidades que hicieron llegar a los diferentes partidos políticos con motivo de las elecciones autonómicas y municipales.

Una petición a la que también se suma la asociación de vecinos de Nazaret, cuyo portavoz, Julio Moltó, resaltó que acabar esta infraestructura -cuyas obras dependen de la Conselleria de Obras Públicas- «es vital para el barrio porque romperían el aislamiento que sufrimos».

«Habrá que incluirlo en la carta a los Reyes Magos», ironizó ante el abandono de una infraestructura que, según señaló, «también contribuiría a fomentar un circuito turístico por la ciudad de forma sostenible» al combinar metro y tranvía.

Por otro lado, el portavoz adjunto del PP en Les Corts, Vicente Betoret, reprochó ayer a la consellera de Obras Públicas, María José Salvador, que aún no haya comparecido para dar explicaciones sobre la fiesta ilegal de Nochevieja en los túneles de la T2. «La consellera se excusa en que no tiene un informe oficial sobre los hechos para esconderse pero, en cualquier caso, tiene que aclarar ya si va a comparecer ante la cámara», explicó.

El grupo parlamentario popular solicitó ayer mismo la documentación relativa al mantenimiento técnico de la obra inacabada y su seguridad, el informe policial y la copia del pliego de condiciones que la conselleria va a sacar a licitación para adjudicar el mantenimiento de la infraestructura por 1,6 millones y que anunció este lunes.

Betoret también ha pedido una visita a las instalaciones para comprobar 'in situ' los posibles daños tras la fiesta, aunque desde Ferrocarrils de la Generalitat señalaron que no hubo ninguno al tratarse de un espacio sin materiales, pues no está instalada ni la superestructura ni la electrificación y señalización, además de que tampoco están construidas las estaciones.