Grezzi retira 664 bolardos de las calles y vuelve a enfrentarse con la Policía Local

La concejalía de Movilidad Sostenible del Ayuntamiento de Valencia ha retirado, en poco más de un año, más de 650 bolardos de las calles de la ciudad y su regidor, Giuseppe Grezzi, encarga ahora a la Policía Local que evite que los conductores aparquen en la acera, toda vez que los obstáculos que para ello suponían los bolardos se han retirado de buena parte de calles tanto peatonales como de tráfico rodado de toda la ciudad.

Así lo anunció ayer Grezzi en un comunicado en el que el edil pide a la Policía Local que sancione a quienes aparquen en las aceras. Lo hace al asegurar que el estacionamiento y la circulación por encima de las aceras de coches, motos («salvo alguna excepcionalidad», añade) y camiones está prohibido. Obvia el concejal aquí a los ciclistas incívicos que circulan por las aceras, como han denunciado los vecinos en varias ocasiones. «Es una profunda muestra de incivismo y falta de empatía», critica Grezzi, que apunta que «ha de bastar» el control policial «para evitar dicho estacionamiento, sin necesidad de recurrir a elementos que suponen un obstáculo en el itinerario peatonal».

Estos obstáculos son los bolardos. El Consistorio ha retirado 664 en poco más de un año, muchos de ellos de calles peatonales como Serranos o Salvador o de vías con tráfico pacificado como Cocinas, Almudín o Bolsería, entre otras. También se han eliminado en algunas calles, como Comedias, en las que dificultaban el propio estacionamiento permitido. No obstante, estos elementos se han seguido utilizando en los casos considerados estrictamente necesarios, como son evitar el acceso a nuevas zonas peatonales, disuadir de cargas y descargas en zonas no habilitadas para ello, garantizar la seguridad en zonas próximas a jardines muy utilizadas por niños y donde el acceso indebido de vehículos puede causar un peligro, etc. De hecho, aunque Movilidad anunció la retirada de 664, lo cierto es que ha reutilizado 118 en nuevas ubicaciones, por lo que la retirada se reduce a 546 elementos.

«La Administración no puede continuar gastando ingentes cantidades de dinero para recordar a los infractores lo que todos sabemos que está prohibido y al mismo tiempo generar molestias al resto de ciudadanos que no tienen culpa de su incivismo. Si alguien tiene que pagar para que no se aparque en las aceras, será aquella persona incívica que se atreva a hacerlo despreciándonos a todos, no los ciudadanos que tenemos el derecho a circular por ellas con normalidad», dijo el concejal Grezzi.

Lo cierto es que no es la primera vez que el edil de Compromís exige a la Policía Local que vigile las zonas en las que su concejalía ha actuado. El caso más reciente se vivió el pasado mes, cuando exigió a Policía Local ayuda contra la gente que cruza sin mirar en Barón de Cárcer después del sexto atropello en un año. La Policía Local respondió argumentando que elaborarían un informe sobre los accidentes, un informe que Grezzi no pidió en su momento porque «no era preceptivo», como repitió en varias ocasiones.

También el pasado año, Grezzi planteó la posibilidad de sancionar a los conductores de motocicleta que aparcaran en las aceras en el Ensanche. Sin embargo, no colocó carteles informativos, por lo que la Policía Local advirtió de que no podía multar a nadie. La medida quedó en el limbo y poco después Movilidad comenzó a crear aparcamientos para motos por toda la ciudad. La concejalía recibió quejas del CSI·F que denunció que las señales de tráfico solo en valenciano «restaban seguridad jurídica a los agentes» porque las multas podrían ser recurridas. Tras un tira y afloja con la Delegación de Gobierno, Grezzi puso todas las señales en castellano y valenciano horas antes de que se cumpliera el plazo dado por la Delegación. Además, es común ver a Grezzi en las redes sociales derivando una queja vecinal a la Policía Local.