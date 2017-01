La feria de tracciones de Valencia sustituye ponis por caballos articulados

valencia. fa Feria de atracciones de Navidad ya no cuenta con un ruedo de ponis para el disfrute de los niños, ya que el Ayuntamiento de Valencia prohibió el año pasado el uso de animales en todo tipo de circos y atracciones de la ciudad.

En esta edición, se ha optado por sustituir estos animales por unos ponis de poliéster, para que los menores puedan disfrutar de las zonas destinadas para los más pequeños.

La propietaria de la atracción que ha apostado por innovar, Rosa Rodríguez, explica que llevaba ya unos 50 años trabajando con los animalitos, «y todos tenían nombres de futbolistas, pero cuando me dijeron que ya no podía tenerlos en la Feria no he tenido más remedio que buscar una alternativa».

Los actuales ponis llevan piernas articuladas, para hacer el efecto de movimiento e incluso ha añadido un gorro y unas pistolas de juguete de vaquero para que los niños se sientan en el Oeste americano.

«Mi hermano ha estado siete meses probando los ponis, que son una creación exclusiva, para que el efecto fuera muy real. Ahora espero que la gente se anime y siga trayendo a sus niños». Rosa lamenta haber tenido que vender sus 20 ponis para poder seguir adelante.