Ribó valora reforzar la señalética para evitar más accidentes

El alcalde de Valencia, Joan Ribó, asegura que no habrá marcha atrás al doble sentido de la avenida Barón de Cárcer. Se escuda en la idea de que «el plan del Movilidad lo aprobó ya el PP y lo decía de forma taxativa. Es un tema que ya se aprobó en la pasada legislatura».

A pesar de ello, ha reconocido que «hay gente que sólo está acostumbrada a mirar en un solo sentido cuando cruza y tienen que tener claro que hay que mirar tanto hacia la derecha como a la izquierda».

En este sentido, argumenta que «quizá haya que poner señales para recordarle a los peatones el doble sentido y que no quepa duda». Y ha advertido que los accidentes que se han producido «han pasado porque la gente no respeta los semáforos o cruzan por donde no deben».