El Ayuntamiento aprobará hoy el convenio de patrocinio de la cabalgata de Reyes

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento tiene previsto aprobar hoy un convenio de patrocinio para que las empresas que participen en la cabalgata de Reyes aporten 1.000 euros.

Según explicó ayer el concejal de Cultura Festiva, Pere Fuset, «se trata de unos convenios de colaboración en los que se establece que, además de su carroza promocional, las empresas aportan un grupo de animación que les acompañará durante el recorrido».

Desde el grupo popular criticaron ayer la puesta en marcha por primera vez de esta medida. Según indicó el concejal Félix Crespo, «a seis días de la celebración de la cabalgata las empresas que quieren participar no saben todavía cómo pueden tramitar su solicitud para hacer efectivo el pago impuesto por Fuset». Aseguran que «el convenio todavía no está firmado y no se conoce qué forma jurídica le van a dar y si existe informe de la intervención o Secretaria General que lo respalde».

Por su parte, el concejal Pere Fuset asegura que «estos convenios han sido negociados uno a uno con todas las empresas colaboradoras». Ante las preguntas formuladas desde el grupo Popular, desde la concejalía explican que las empresas tendrán que abonar el dinero directamente a las empresas de animación que les acompañen para mejorar la calidad del espectáculo.