Policías denuncian escasez de agentes pese a la alerta yihadista en la Comunitat

«Estar en el nivel 4 de alerta terrorista es un cachondeo, no es serio. Estar cinco meses en ese nivel de máxima tensión no es posible, pues en el siguiente significaría que saldría ya el Ejército a patrullar». Un policía valenciano con décadas de experiencia valora de esta manera el actual escalafón de alarma por la alerta yihadista dictaminado por el Ministerio del Interior para las Fuerzas de Seguridad. La crítica no es la única que se lanza desde Policía Nacional y Guardia Civil: sindicatos de ambos cuerpos lamentan la escasez de agentes durante la temporada festiva en la región. Pese a que agentes de Seguridad Ciudadana de Valencia están recibiendo ya cursos 'amok', con técnicas especializadas para combatir posibles ataques de lobos solitarios (radicales islamistas que actúan en solitario), el despliegue de efectivos en las calles se ha reducido. Así lo denuncian al menos desde el Sindicato Unificado de Policía, pues «un tercio del personal esta de permiso de Navidad» y se ha producido el traslado a Madrid «de patrullas para la operación de 'comercio seguro'».

El sindicato mayoritario en la Policía Nacional lamenta la «falta de decenas de policías» en la calle, así como la deuda a los funcionarios «de más de 25.000 horas de compensación, y como no hay dinero para pagarlas, cuando lo pides te dan días libres». Desde la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) coinciden con la denuncia de la Policía Nacional sobre la escasez de efectivos. «La Comunitat se encuentra en situación límite por su falta de personal», lamentan desde la formación sindical. La falta de agentes se agudiza en épocas como la Navidad, al sumarse a la escasez de plantilla los turnos de vacaciones que se establecen en estas fechas.

Recomendación de Interior

Por otra parte, tal y como ya anunció el Ayuntamiento de Valencia, Alicante confirmó ayer que instalará bolardos y grandes macetones en lugares públicos donde se esperan grandes aglomeraciones de gente, según se acordó en la Junta de Seguridad celebrada en la Subdelegación del Gobierno.

La medida se toma tras la recomendación del Ministerio del Interior a los consistorios de colocar estas barreras en zonas peatonales ante la amenaza yihadista y después de los recientes atentados con camiones irrumpiendo en zonas acotadas al tráfico de Niza y Berlín. Como publicó LAS PROVINCIAS, además de los cursos especializados que ya están recibiendo agentes de Seguridad Ciudadana de la Jefatura Superior de Policía de Valencia, a todas las Fuerzas de Seguridad (incluidas los policías locales) se han enviado una circular del Ministerio del Interior instando a los agentes a extremar la precaución ante el posible robo de camiones con remolque, ante el riesgo de que estos vehículos puedan ser utilizados en la comisión de este tipo de atentados.