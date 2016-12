El PP acusa al Ayuntamiento del «estado de abandono» del puente de las Flores

Un jardin no es toda la ciudad ¡¡

Otra mentira y gorda del PP. Paso por allí casi a diario y están día sí y´día también haciendo labores de jardinería y mantenimiento. La foto está más que rebuscada y no me extrañaría que hayan quitado esas macetas ex profeso. Tienen pocos argumentos para criticar al gobierno del ayuntamiento para inventarse semejante majadería.